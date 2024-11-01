Sánchez, a Sumar: “parecer no estar en el Gobierno” y criticar al PSOE “no funciona bien”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recriminado a Sumar su “juego” de “parecer no estar en el Gobierno” con críticas a ministros del ala socialista “no funciona bien” y le ha cuestionado qué pasaría si el PSOE hiciera lo mismo con los miembros del socio minoritario del Ejecutivo.
| etiquetas: pedro sánchez , psoe , sumar , gobierno
Este juego ya lo vimos con Unidas Podemos, el malo siempre es el otro y no sirve de nada hacer el lamebotas del PSOE, los gobiernos de coalición son eso, dos fuerzas que tienen que negociar y que tienen tanto entendimientos como desentendimientos y puede haber cruce de reproches, es decir, tiene que habar y habrá "ruido", si no lo hay es que simplemente uno es la marca blanca del otro, que es lo que pasa ahora mismo, y la única crítica que hay es de titulares sin hechos, seguidismo y lo que diga Pedro, mientras Pedro luego te tira todo a la cara.
No se puede ser más pagafantas.