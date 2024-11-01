edición general
Sánchez, a Sumar: “parecer no estar en el Gobierno” y criticar al PSOE “no funciona bien”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recriminado a Sumar su “juego” de “parecer no estar en el Gobierno” con críticas a ministros del ala socialista “no funciona bien” y le ha cuestionado qué pasaría si el PSOE hiciera lo mismo con los miembros del socio minoritario del Ejecutivo.

JackNorte #1 JackNorte
Somos amiguitos o quereis presionar de verdad , porque claro para presionar de verdad hay que asumir consecuencias. :-)
Harkon #3 Harkon
Es curioso porque Sánchez ahora mismo está criticando a Sumar, es decir, les reprocha lo que él mismo hace.

Este juego ya lo vimos con Unidas Podemos, el malo siempre es el otro y no sirve de nada hacer el lamebotas del PSOE, los gobiernos de coalición son eso, dos fuerzas que tienen que negociar y que tienen tanto entendimientos como desentendimientos y puede haber cruce de reproches, es decir, tiene que habar y habrá "ruido", si no lo hay es que simplemente uno es la marca blanca del otro, que es lo que pasa ahora mismo, y la única crítica que hay es de titulares sin hechos, seguidismo y lo que diga Pedro, mientras Pedro luego te tira todo a la cara.

No se puede ser más pagafantas.
#2 Khanbaliq
El hijoputa es mas listo que el hambre. Se tira las chulerias esas porque sabe que, si dejan el gobierno, los votos que se trasvasan de Sumar a PSOE serían cuantiosos.
