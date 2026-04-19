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Sánchez: el partido que se financió en B, quiere que los trabajadores cobren en B

Sánchez: el partido que se financió en B, quiere que los trabajadores cobren en B

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado este domingo la «hipocresía» del PP, que apoyó en su día la regularización de inmigrantes y ahora la rechaza, aunque ha asegurado que no le sorprende: «un partido que se financió en B, lo que quiere son trabajadores que cobren en B». En un mitin de precampaña andaluza en Gibraleón (Huelva) para arropar a la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, Sánchez ha defendido la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por su Gobierno como un acto de

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4 comentarios
14 1 1 K 176 politica
Supercinexin #4 Supercinexin
Es que de eso va todo en la derecha: de tener inmigrantes cobrando en negro, sin registros ningunos, sin derechos legales de ningún tipo. Cualquiera que haya currado en mierdas tipo el campo, fábricas en los 90... lo sabe perfectamente.
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pepel #1 pepel
Que buena es la B.
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#3 tropezon *
#1 Precisamente lo dice en una zona a la que muchos empresaurios les viene bien una mano de obra ilegal a la que poder explotar en los invernaderos, sin que puedan reclamar.

Un mensaje muy coherente, muy bueno para la tele.
Pero como mensaje a decir en un mitin local no lo es tanto. Y esto va de que Montero gane las elecciones andaluzas.

O no, claro. Y Sánchez estaba pensando en las suyas. Llevo tiempo apostando a que las anuncia la noche electoral de las andaluzas.
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manzitor #2 manzitor
Va a ser muy cansino estar leyendo una y otra vez los eslóganes de mítines de fin de semana, de un partido y otro. Con todo lo inteligente que hay por leer...
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menéame