Sánchez: el partido que se financió en B, quiere que los trabajadores cobren en B

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado este domingo la «hipocresía» del PP, que apoyó en su día la regularización de inmigrantes y ahora la rechaza, aunque ha asegurado que no le sorprende: «un partido que se financió en B, lo que quiere son trabajadores que cobren en B». En un mitin de precampaña andaluza en Gibraleón (Huelva) para arropar a la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, Sánchez ha defendido la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por su Gobierno como un acto de