Sánchez y Moreno Bonilla acuerdan celebrar un Homenaje de Estado el 31 de enero en Huelva

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido esta tarde una conversación telefónica para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. Además, ambos presidentes han acordado auspiciar juntos un Homenaje de Estado a las víctimas en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva.