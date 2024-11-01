edición general
Sánchez y Moreno Bonilla acuerdan celebrar un Homenaje de Estado el 31 de enero en Huelva

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido esta tarde una conversación telefónica para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. Además, ambos presidentes han acordado auspiciar juntos un Homenaje de Estado a las víctimas en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva.

Kantinero #1 Kantinero
Perro, te están tendiendo una trampa, lo van a calentar desde medios de derechas junto a PP y Vox para cobrarse un Mazón
Mountains #2 Mountains *
#1 Igual el dejar hacer a la extrema derecha contra la izquierda se le vuelve de nuevo en contra..

Es la historia del PSOE

Siempre han pasado del fascismo hasta que les está golpeando bien duro ahora, pero antes se han cargado mucha gente de izquierdas que si estaba comprometida, con su consentimiento, o mirando para otro lado.

Ajo y agua
Kantinero #3 Kantinero
#2 Si, no aprenden, mira que saben que la derecha es falsa y traicionera.
Son hermanitas de la caridad porque precisamente saben que se meten en la boca del lobo
A.more #4 A.more
Bonilla se sta portando como debe. Otra cosa es su banda
