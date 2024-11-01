Sánchez y Moreno Bonilla acuerdan celebrar un Homenaje de Estado el 31 de enero en Huelva

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido esta tarde una conversación telefónica para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. Además, ambos presidentes han acordado auspiciar juntos un Homenaje de Estado a las víctimas en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva.
| etiquetas: sanchez , montilla , homenaje de estado , victimas adamuz
Es la historia del PSOE
Siempre han pasado del fascismo hasta que les está golpeando bien duro ahora, pero antes se han cargado mucha gente de izquierdas que si estaba comprometida, con su consentimiento, o mirando para otro lado.
Ajo y agua
Son hermanitas de la caridad porque precisamente saben que se meten en la boca del lobo