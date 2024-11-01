edición general
11 meneos
10 clics
Sánchez exige a las comunidades que cumplan con el registro de objetores para garantizar el derecho al aborto

Sánchez exige a las comunidades que cumplan con el registro de objetores para garantizar el derecho al aborto

Aragón, Asturias, Baleares y Madrid aún no han creado ese registro que permite garantizar el “número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”. El Gobierno da tres meses para cumplir. “Dicho registro es una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”, explica el presidente del Gobierno.

| etiquetas: gobierno , aborto , objetores aborto
10 1 0 K 146 actualidad
6 comentarios
10 1 0 K 146 actualidad
#1 rekus
Otra medida cosmética del PsoE, la derecha moderada, para acaparar titulares.

Lo único que debe contemplarse es que se sancione y expulse a los médicos que se nieguen a atender a las pacientes conforme a la ley.
3 K 49
Desideratum #2 Desideratum *
#1 No hace falta ser tan drástico. Es una máxima en todo patriota de pulserita, médico opusino y gente de bien informada por la caverna que la única patria que tiene este bestiario de egoístas codiciosos es el dinero.

Una buena sanción en forma de reducción de sueldo o un expediente que se traduzca en una buena pérdida de pasta gansa, es mano de santo para que estos hijos de padre desconocido cambian de parecer.
3 K 42
karakol #4 karakol *
#2 Aparte de eso, que ese registro valga también para que los médicos que alegan objeción para no realizar abortos en la Sanidad Publica también tengan esa misma objeción en sus clínicas privadas.

La historia de "Aquí soy objetor, pero pásate por mi consulta privada y lo miramos. Trae el dinero en metálico" ya nos la conocemos hace mucho tiempo.
1 K 22
#6 CarlosSanchezDiaz
#1 #2 #5 creo que no hay juez que avale vuestras propuestas. O si lo hay solo hay que recurrir y te tocará el del opus, cuanto mas alto el tribunal mas probable es.
Sería mas fácil cambiar la constitución y eso tampoco es viable. Le deseo suerte, a ver qen que queda.
0 K 8
cocolisto #3 cocolisto
Primer enunciado:un sanitario no puede ser objetor de conciencia en una institución sanitaria pública que está obligada por ley a dar determinados servicios.
Que será lo próximo,¿un testigo de Jehová negándose a hacer una transfusión?.
0 K 20
Dene #5 Dene
Objetores? el que no quiera hacer su trabajo, a la puta calle...
0 K 12

menéame