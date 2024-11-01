Sánchez exige a las comunidades que cumplan con el registro de objetores para garantizar el derecho al aborto

Aragón, Asturias, Baleares y Madrid aún no han creado ese registro que permite garantizar el “número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”. El Gobierno da tres meses para cumplir. “Dicho registro es una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”, explica el presidente del Gobierno.