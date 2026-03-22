Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz: “Una escalada podría desencadenar una crisis energética”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio. Sánchez, en un mensaje en la red social X, ha advertido de que una “mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad”. El líder Ejecutivo ha señalado que “el mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra” y ha explicado que lo que está ocurriendo en Irán supone “un punto de inflexión global”.
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En un artículo se hace incapié en una declaración y en otro en otra.
En lo que la UE respecta, debe negociar con Irán.
Claro.que igual EEUU establece su propio.cierre. Esos cierres buenos como el que le está haciendo a Cuba
Que Irán además de atacar a Israel, ataque los yacimientos energéticos del resto de países de Oriente Medio no les parece una mayor escalada
Pero atacar a otros países es escalar el conflicto.
Es muy muy muy fácil evitar esos ataques si.se quiere
El colaborar en la agresión ilegal y quejarse de las consecuencias es ridículo y que Irán no se defienda con está estrategia sería irracional.