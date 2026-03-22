Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz: “Una escalada podría desencadenar una crisis energética”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio. Sánchez, en un mensaje en la red social X, ha advertido de que una “mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad”. El líder Ejecutivo ha señalado que “el mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra” y ha explicado que lo que está ocurriendo en Irán supone “un punto de inflexión global”.