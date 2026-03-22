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Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz: “Una escalada podría desencadenar una crisis energética”

Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz: “Una escalada podría desencadenar una crisis energética”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio. Sánchez, en un mensaje en la red social X, ha advertido de que una “mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad”. El líder Ejecutivo ha señalado que “el mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra” y ha explicado que lo que está ocurriendo en Irán supone “un punto de inflexión global”.

| etiquetas: sánchez , ormuz , reapertura , energética
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
MyNameIsEarl #2 MyNameIsEarl
De los genocidios en Gaza y Líbano ya si eso lo pedimos otro día. Y mira que el perro es de lo mejorcito de la UE. Cuesta abajo y sin frenos va todo esto....
7 K 109
perrico #8 perrico
#2 Eso también se ha condenado.
En un artículo se hace incapié en una declaración y en otro en otra.
4 K 52
#10 chavi *
#8 Le faltó decir que la apertura del estrecho está en manos de EEUU e Israel.

En lo que la UE respecta, debe negociar con Irán.

Claro.que igual EEUU establece su propio.cierre. Esos cierres buenos como el que le está haciendo a Cuba
0 K 12
#13 Perrota
#8 Van a atizar a Israel con un comunicado.
0 K 11
#5 Perrota *
Cállese puto cobarde. Los nazis israelies están quemando vivos a las familias en Cisjordania, tirando puentes y bombardeando edificios residenciales en Líbano…y no hacéis absolutamente nada. Panda de cagones.
4 K 69
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Mientras que no pases de un brindis al Sol.
0 K 12
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
Quizás interese soltar estas paridas de vez en cuando, pero como digo, espero que solo sean palabras. Y no se meta en un flota de idiotas para hacerle el trabajo a los que han pateado el avispero.
0 K 12
#4 UNX
Qué fácil es pedir...
0 K 11
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Según muchos meneantes Sánchez debe de estar equivocado.

Que Irán además de atacar a Israel, ataque los yacimientos energéticos del resto de países de Oriente Medio no les parece una mayor escalada
3 K -12
LinternaGorri #6 LinternaGorri
#3 como curiosidad, Irán ataca los yacimientos de otros países como represalia a los ataques a los suyos.
5 K 88
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Pues que ataque a Israel que fue quien le atacó, y lo hizo atacando la refinería de Israel.
Pero atacar a otros países es escalar el conflicto.
1 K 26
#11 chavi
#9 Ataca los sitios desde donde es atacado.

Es muy muy muy fácil evitar esos ataques si.se quiere
0 K 12
#12 Cualicuatrototem *
#9 Esos países dan soporte a esos ataques, permitiendo el uso de bases militares en su territorio. Irán está respondiendo cada ataque de la misma manera y está mandando una advertencia: si permites que usen tus bases para atacar mis refinerías yo ataco tus refinerías porque permites usar tu bases, si atacan mis centrales eléctricas usando tus bases ya sabes lo que te va a pasar, si atacan mis desalinizadoras... ya tú sabes.

El colaborar en la agresión ilegal y quejarse de las consecuencias es ridículo y que Irán no se defienda con está estrategia sería irracional.
0 K 7

menéame