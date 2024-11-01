edición general
Sánchez dice que ya se ha reunido con Yolanda Díaz y no ve una deslealtad la exigencia de cambios en el Gobierno

El presidente del Gobierno defiende la "pulcritud" del rescate a Plus Ultra tras la detención de un directivo y revelarse la relación del empresario con Zapatero

bronco1890 #6 bronco1890 *
Coinciden en lo fundamental: ninguno de los dos quiere quedarse sin su poltrona y su coche oficial, así que es fácil llegar a acuerdos.
#1 Ovidio
A la Tucán se la sopla todo y voará que sí a lo que diga Sánchez. Menuda novedad...
#4 Javiersoler
#1 ya se ha enfadado de una manera increible
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Ahora aguntará la respiración 10 segundos y se pondrá colorá
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
toma tu bolsa de golosinas (mitica escena de Ali G) y zurriendo que chispea, le ha dicho el guapo
#3 Javiersoler
Estaba hecha una fiera y lo peor es que se va a poner aún más fiera si no se toman medidas.
Y si esas medidas no son sufíciented prepárate, vas a saber que es el enfado supremo
