4
meneos
9
clics
Sánchez, contra la Comisión Europea: “Es un error histórico” el paso atrás con los coches de combustión
El presidente del Gobierno presenta su propuesta de Pacto Verde y anuncia que pondrá en marcha antes del verano una red nacional de refugios climáticos.
|
etiquetas
:
presidente
,
gobierno
,
precio verde
,
refugios climáticos
3
1
4
K
-2
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
4
K
-2
actualidad
#2
SantiH
#0
duplicada de
meneame.net/story/sanchez-sobre-decision-bruselas-alargar-vida-coches-
1
K
20
#1
RegiVengalil
anuncia que pondrá en marcha antes del verano una red nacional de refugios climáticos
Estar "a la sombra" puede ser un buen refugio climático
Está empezando por los suyos, por algo se empieza
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
