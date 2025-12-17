edición general
Sánchez, contra la Comisión Europea: “Es un error histórico” el paso atrás con los coches de combustión

El presidente del Gobierno presenta su propuesta de Pacto Verde y anuncia que pondrá en marcha antes del verano una red nacional de refugios climáticos.

anuncia que pondrá en marcha antes del verano una red nacional de refugios climáticos

Estar "a la sombra" puede ser un buen refugio climático

Está empezando por los suyos, por algo se empieza :-D
