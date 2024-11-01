Sánchez busca mantener su papel de referente 'anti-Trump' con una gran cumbre internacional en Barcelona

La cumbre aspira a reunir a líderes progresistas de todo el mundo para coordinarse frente a las "fuerzas reaccionarias". Aunque no hay confirmaciones oficiales sobre los asistentes, Lula da Silva ha anunciado que estará el 17 de abril en Barcelona para mantener una cumbre bilateral con Sánchez.
| etiquetas: pedro anchez , referente anti trump , cumbre internacional , barcelona
Pero yo lo digo por el colapso... Hay muchas obras en Barcelona últimamente y sobre todo las del FGC de plaça espanya qyue colapsan esto de una manera muy bestia.