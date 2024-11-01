edición general
Sánchez busca mantener su papel de referente 'anti-Trump' con una gran cumbre internacional en Barcelona

La cumbre aspira a reunir a líderes progresistas de todo el mundo para coordinarse frente a las "fuerzas reaccionarias". Aunque no hay confirmaciones oficiales sobre los asistentes, Lula da Silva ha anunciado que estará el 17 de abril en Barcelona para mantener una cumbre bilateral con Sánchez.

freeclimb #1 freeclimb
"A medida que las fuerzas reaccionarias se organizan a nivel global, se hace cada vez más necesario que los progresistas de diferentes latitudes se organicen y coordinen su respuesta ante los problemas que vive el mundo. A la creciente ola ultraderechista se debe responder igualmente con una respuesta transnacional, inclusiva y unida por valores compartidos", apunta el PSOE en una nota de prensa, en la que describe la cumbre como el "primer encuentro decisivo para este nuevo movimiento político progresista".
strike5000 #4 strike5000
"su papel de referente..."

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
En madrid por favor...
Mikhail #3 Mikhail
#2 Tranquilo, en Madrid ya organizará IDA una cumbre fascista internacional para felarle el cimbrel al orangután yankee... :roll:
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#3 Seguramente xD

Pero yo lo digo por el colapso... Hay muchas obras en Barcelona últimamente y sobre todo las del FGC de plaça espanya qyue colapsan esto de una manera muy bestia.
