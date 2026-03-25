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Sánchez arremete contra Aznar por la guerra de Irak y acusa a PP y Vox de cobardía

Sánchez arremete contra Aznar por la guerra de Irak y acusa a PP y Vox de cobardía

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez delivers a speech at the Lower House in Madrid, Spain, 25 March 2026. Sanchez is to explain before Parliament the country's position on the Middle East War and to inform about all measures that will be taken to battle the war's effect on the economy. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles contra el exjefe del Ejecutivo José María Aznar por su posición en la guerra de Irak, reprochando su «catadura moral», y ha acusado al PP y a Vox de «cobardía y complicidad» por callar

| etiquetas: sanchez , arremete , contra , aznar , guerra , irak , pp , vox , cobardes
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4 comentarios
16 4 0 K 144 politica
#2 luckyy
No solo el habernos arrastrado a la guerra de Irak el asesino Aznar sino tambien las consecuencias que tuvo esa decisión: los atentados del 11M
5 K 62
Nube_Gris #3 Nube_Gris *
#2 Que digo yo que cualquier país tiene el derecho a defenderse de su atacante, pero que en este caso el atacante no fue España sino José María Aznar.

Lo correcto y lo considerado hubiese sido colocarle la bomba a él, que fue quien tomó la decisión para favorecer a sus amigos contratistas, pero con resultado de muerte para la población civil española. Y a pesar de eso ese partido sigue siendo legal, sigue pudiéndose presentar a las elecciones, sigue manejando dinero público y marcando las…   » ver todo el comentario
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Apotropeo #4 Apotropeo
#2 Siendo, que fue , una tragedia, lo más vergonzoso es ver a todo un gobierno mintiendo sin el más mínimo decoro.
1 K 17
elGude #1 elGude
Lo de Vox y el PP es la hostia, no puedes criticar no ir a la guerra pero a la vez no dar tu posición sobre el tema. Hay unas declaraciones de Frigodedo que dan vergüenza ajena
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menéame