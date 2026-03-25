Sánchez arremete contra Aznar por la guerra de Irak y acusa a PP y Vox de cobardía

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez delivers a speech at the Lower House in Madrid, Spain, 25 March 2026. Sanchez is to explain before Parliament the country's position on the Middle East War and to inform about all measures that will be taken to battle the war's effect on the economy. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles contra el exjefe del Ejecutivo José María Aznar por su posición en la guerra de Irak, reprochando su «catadura moral», y ha acusado al PP y a Vox de «cobardía y complicidad» por callar