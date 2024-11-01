Sánchez anuncia que el Gobierno publicará en noviembre el catálogo de símbolos franquistas para que puedan ser retirados

Coincidirá con el 50 aniversario de la muerte del dictador: el Gobierno aprobará en noviembre la publicación de un catálogo de símbolos franquistas para que puedan ser retirados de todos los rincones del país. Es el anuncio que ha hecho el presidente, Pedro Sánchez, este miércoles en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Este índice estaba contemplado en la ley de memoria democrática que aprobó el Ejecutivo durante la legislatura pasada.