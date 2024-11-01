edición general
San Sebastián de los Reyes ordena cerrar el lunes la escuela privada con la que lleva 30 años en disputa: "Siempre lo supieron"

El Ayuntamiento del municipio madrileño anuncia que el 13 de octubre se precintará finalmente el entorno de 'El Ardal', un colegio de Infantil y Primaria con 140 estudiantes y el curso ya iniciado. La nueva fecha llega después de que un juzgado desestimara paralizar la decisión, como pedía el centro [...] Será el próximo lunes, 13 de octubre, cuando los trabajadores del consistorio precintarán la zona donde hace décadas que se asienta un colegio de Infantil y Primaria que practica un modelo alternativo de aprendizaje basado en la inclusión.

