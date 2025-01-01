·
Sam Altman sentencia Python, C o JavaScript
El CEO de OpenAI lo deja claro: la inteligencia artificial sustituirá a muchos programadores, y el cambio, según él, está muy cerca y la transición es inevitable.
actualidad
Comentarios destacados:
#2
pip
He leído estos días veraniegos el último de Uncle Blob "We, Programmers". Coincido con él en la tesis de que la AI no solo no eliminará programadores, sino que harán falta más programadores. Ahora mismo la presión de quien te vende el producto (Sam Altman) es grande.
7
K
79
#3
A_S
#2
y dice algo sobre los Ceos?? A ver si son ellos los que desaparecen
1
K
15
#4
pip
#3
he visto un CEO despedir a casi toda la plantilla menos a él mismo, que fue el causante del desastre con sus decisiones. No, esos no se van.
0
K
10
#6
rojo_separatista
#2
, programadores que no escribiran ni una sola línea de código. En todo caso la barrera técnica bajará un montón y será mucho más importante ser creativo y resolutivo que tener un elevado perfil técnico. Lo que hoy llamamos programador quedará relegado a lo mismo que ha quedado el diseñador de tarjetas perforadas. De todas formas la programación jamás fue un fin, siempre fue un medio.
0
K
10
#8
pip
*
#6
la barrera técnica para hacer las aplicaciones actuales bajará, la barrera para hacer las aplicaciones del futuro seguirá igual de alta (*). Es precisamente igual que en las tarjetas perforadas, que se programaban en código de máquina, y luego FORTH: mucho más lento que programar pongamos en Python *para el mismo resultado* , pero lo que ahora se programa en Python no es lo que antes se programa en FORTH, son programas muchas órdenes de magnitud más complejos.
Hemos vivido esto ("la…
» ver todo el comentario
0
K
10
#12
mosfet
#8
Cuando acabé FPII los programas corrían sobre ms dos y por ejemplo el programa de gestión de un videoclub del padre de un amigo costó una enorme fortuna, luego recuerdo que se pegaron un ostión empresas locales cuando ya todo el mundo pasó a entorno gráfico, no hablo ya de w10 o W200, o WXP, hablo de windows 3.1 Y creo que es como dices , cada vez hacen falta más conocimientos, luego hice un ciclo de informática y vi que con esos conocimientos ya podría haber hecho aquel programa de gestión de películas y clientes del videoclub, pero aquello era Pascal y era aburrido pero no complicado.
1
K
17
#9
pgvl
#6
pero todas las profesiones son un medio, nos estamos flipando con la magia de la IA, recordad que este tío entre otras cosas busca inversión y vender humo es parte de su trabajo.
Yo diría que la IA hará disminuir los equipos de software a la mitad, quizás menos pero no dejará de ser un copiloto.
0
K
6
#10
pip
#9
de manera transitoria puede disminuir algunos equipos, lo mismo que si tienes un equipo de 20 programadores de ensamblador y de repente introduces un compilador de C, el rendimiento aumenta repentinamente y te sobran muchos. Pero es un espejismo, justo a continuación la complejidad del software aumenta y vuelves a necesitarlos, de hecho necesitas todavía a más. Así es como ha ido ocurriendo.
0
K
10
#1
MPR
Pues a ver si empieza por la mierda esa escrita en Cobol que aún funciona y que no hay dios que le meta mano.
6
K
61
#11
konde1313
Sí, pues su ChatGPT5 me acaba de hablar sobre los San Lorenzos de Pamplona. ¡Mucha suerte con el código que genere!
0
K
10
#5
Peka
Ojalá, jubilación a los 55.
Pero la realidad es que cada vez se necesitan más y la IA ayuda, pero no monta una aplicación entera y que funcione al 100%.
Lo que sobran en las consultoras informáticas son jefes, no programadores.
0
K
9
#7
dariovmartine
En mi caso la IA me re factorizó todo el código y quedó hermoso, usó patrones de diseño y un lógica mas clara y limpia. Pero no compilaba.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
