Salvar nuestro Sistema Nacional de Salud

La privatización y la corrupción de nuestro SNS nace gracias al fuerte impulso desde gobiernos autonómicos con tratos directos con las Multinacionales Sanitarias, como el de Andalucía o de la CAM con el grupo hospitalario Quirón. La mayoría de los informes y estrategias de enfermedades en el SNS están controlados por las empresas que se lucran de esas enfermedades.La salud ya no es el objetivo, lo que origina un preocupante incremento de múltiples enfermedades neurológicas, inmunológicas u oncológica

#1 tierramar
La privatización de la sanidad convierte a las enfermedades, en simples minas de los que obtener pingües beneficios.
Desideratum #2 Desideratum
#1 De eso se trata. De transformar un paciente en un cliente. Es más, hay ciertas informaciones con muy mala prensa, esa que precisamente es pagada por las grandes corporaciones farmacéuticas, que apuntan a las grandes compañías de producción de fármacos en este embrollo. Explicito, la mayoría de las investigaciones sobre nuevos fármacos no están orientadas a la desaparición de la enfermedad sino a paliarla y controlarla para tratar de perpetuar el tratamiento.
