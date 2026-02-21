Saludos nazis durante la manifestación de homenaje a Quentin Deranque en Lyon

Varios manifestantes de extrena derecha sostenían antorchas ante una pancarta que decía: «Adiós, camarada». El equipo de seguridad de la organización ha intervenido rápidamente tras los saludos nazis, según recogen diversos medios franceses, aunque la prefectura de la región Auvernia-Ródano-Alpes ha anunciado que denunciará «todas las acciones y declaraciones reprobables detectadas». En particular recoge que se han proferido frases como «Abajo los árabes», «Árabes sucios» o «Raza sucia».