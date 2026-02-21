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Saludos nazis durante la manifestación de homenaje a Quentin Deranque en Lyon

Varios manifestantes de extrena derecha sostenían antorchas ante una pancarta que decía: «Adiós, camarada». El equipo de seguridad de la organización ha intervenido rápidamente tras los saludos nazis, según recogen diversos medios franceses, aunque la prefectura de la región Auvernia-Ródano-Alpes ha anunciado que denunciará «todas las acciones y declaraciones reprobables detectadas». En particular recoge que se han proferido frases como «Abajo los árabes», «Árabes sucios» o «Raza sucia».

| etiquetas: quentin deranque , nazi , saludo , saludo nazi , extrema derecha , francia
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9 comentarios
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Mltfrtk #1 Mltfrtk
Homenaje a un nazi, Francia 2026.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 ya estáis catalogándolo… es que sois la hostia
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Es menos problemático decir "pensar diferente", como dicen los putos nazis para blanquearse.
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josde #5 josde
#1 Los que van allí son nazis, nada nuevo,circulen.
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#3 laruladelnorte
se han proferido frases como «Abajo los árabes», «Árabes sucios» o «Raza sucia».

Y esta escoria humana se cree especial... :wall:
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josde #6 josde
#3 Que esperas, tu nunca has visto aunque sea por Tv una manifestación de nazis.
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#7 laruladelnorte
#6 Más que manifestación se asemeja a una estampida de búfalos,con perdón para el búfalo...
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josde #8 josde
#7 Los bufalos tienen mas cerebro que esos.
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#9 laruladelnorte
#8 Sin ninguna duda. :hug:
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menéame