La salud mental se resiente en la gran ciudad: las cifras de trastornos mentales duplican a las de la zona rural y las ciudades medianas

El lugar de residencia parece ser un factor relevante para la salud mental. Esa es la conclusión de un estudio elaborado por el Foro NESI, que señala que, en las grandes ciudades españolas, un 13% de la población tiene un diagnóstico médico de trastorno mental, mientras que esa proporción se reduce aproximadamente a la mitad en las ciudades medianas y pequeñas y en los pueblos. La investigación se apoya en la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA 2024), que ha entrevistado de forma presencial a más de doce mil hogares.