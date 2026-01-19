edición general
La salud mental se resiente en la gran ciudad: las cifras de trastornos mentales duplican a las de la zona rural y las ciudades medianas

El lugar de residencia parece ser un factor relevante para la salud mental. Esa es la conclusión de un estudio elaborado por el Foro NESI, que señala que, en las grandes ciudades españolas, un 13% de la población tiene un diagnóstico médico de trastorno mental, mientras que esa proporción se reduce aproximadamente a la mitad en las ciudades medianas y pequeñas y en los pueblos. La investigación se apoya en la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA 2024), que ha entrevistado de forma presencial a más de doce mil hogares.

skaworld #1 skaworld
" en las grandes ciudades españolas, un 13% de la población tiene un diagnóstico médico de trastorno mental, mientras que esa proporción se reduce aproximadamente a la mitad en las ciudades medianas y pequeñas y en los pueblos."

Hay gente q prefiere vivir en ciudades y gente que prefiere vivir en pueblos, ambos tienen sus ventajas e inconvenientes, lo rural mola mogollon y no voy a discutir eso pero... Leyendo la noticia... ¿Han considerado el factor "…   » ver todo el comentario
makinavaja #3 makinavaja
#1 En la España rural encontrar un psicólogo o conseguir una cita en psicología en la pública es como encontrar un unicornio rosa xD xD xD xD
#2 pirat
Creo que se queda corto, y no es el único estudio que lo aprecia.
La infantil, patética y acomplejada abducción por lo yanki es uno de sus indicadores.
