Salud mental: Cada respiración contiene información de cómo nos sentimos

Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y Nirakara Lab, en colaboración con el Biotechnology Institute (BTI) de Vitoria-Gasteiz, han descubierto una breve micropausa que se produce tras cada exhalación y que podría estar asociada a síntomas de depresión y al nivel de satisfacción vital. Según el estudio, esta pausa post-respiratoria mantiene una estrecha relación con las redes cerebrales implicadas en el procesamiento de las emociones, lo que sugiere un posible vínculo entre la respiración, la actividad cerebral y las emociones.