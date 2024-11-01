·
5
meneos
17
clics
Por qué «saltarse el código y dar directamente el binario» es un error de categoría [ENG]
Elon Musk afirma que la IA hará que los lenguajes de programación queden obsoletos en 2026. El compilador ya hace lo que él describe, de forma determinista, en milisegundos.
|
etiquetas
:
musk
,
ia
,
compiladores
4
1
0
K
48
tecnología
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Idomeneo
Resumen del autor en /r/programming por si a alguien le da pereza leerse el artículo.
So recently Elon Musk is floating the idea that by 2026 you “won’t even bother coding” because models will “create the binary directly”.
This sounds futuristic until you stare at what compilers actually are. A compiler is already the “idea to binary” machine, except it has a formal language, a spec, deterministic transforms, and a pipeline built around checkability. Same inputs, same output. If it’s
…
» ver todo el comentario
0
K
10
#1
eltoloco
Elon Musk se ha pasado con la droga..
0
K
10
#2
Doisneau
*
Me hace mucha gracia la imagen que se ha construido de si mismo, segun dice "programa a nivel genio" y se encargo de corregir codigo de decenas de expertos en su campo al comprar twitter, presuntamente detectando muchas ineficiencias y mal codigo... todo esto segun el.
Luego los hechos comprobados es que ni acabo la carrera, ni tiene pinta de que pasaria un examen de programacion de primero, pero aun asi ahi lo tenemos con sus hordas de fans y lamefalos a pesar de sus numerosas…
» ver todo el comentario
2
K
28
#4
Golan_Trevize
#2
Un niño rico con claros problemas de narcisismo y de adicciones, con cero empatía y que por motivos que escapan a mi entendimiento (bueno, no tanto: muchos gilipollas) ha sido endiosado a la categoría de genio a pesar de actuar como un mongolo.
1
K
23
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
