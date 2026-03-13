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Las salidas de fondos de renta variable de Estados Unidos se prolongan por segunda semana debido a la guerra con Irán [ENG]

Los fondos de renta variable de Estados Unidos estuvieron bajo presión vendedora por segunda semana consecutiva hasta el 11 de marzo, porque los ataques de Irán a infraestructuras energéticas y a petroleros en Oriente Medio aumentaron el riesgo de estanflación. Según datos de LSEG Lipper, los inversores deshicieron posiciones netas por valor de 7.770 millones de dólares en fondos de renta variable de Estados Unidos durante la semana, que se suman a unos 21.910 millones de dólares en ventas netas la semana anterior.

| etiquetas: guerra , irán , fondos , eeuu , renta , variable
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5 comentarios
14 1 0 K 179 actualidad
#1 Grahml
Pinta realmente jodido esto  media
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Tx4 #3 Tx4 *
La estanflación (del inglés: stagflation) es una situación económica caracterizada por la aparición simultánea de una inflación elevada, un estancamiento del crecimiento económico y un elevado desempleo. Este fenómeno desafía las teorías económicas tradicionales, que anteriormente sugerían que la inflación y el desempleo estaban inversamente relacionados, tal y como representaba la curva de Phillips. El término estanflación, acrónimo de «estancamiento» e «inflación», fue popularizado por el…   » ver todo el comentario
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Arkhan #4 Arkhan
¿Hay una forma más clara de escenificar eso de que las ratas son las primeras en abandonar el barco?
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sotillo #5 sotillo
#4 No solo ratas, puede que ciertos “aliados” empiecen a estar molestos con la operación
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Zarangollo #2 Zarangollo
Será estanflación no? He tenido que ir a buscar estagflación por si existía
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menéame