Las salidas de fondos de renta variable de Estados Unidos se prolongan por segunda semana debido a la guerra con Irán [ENG]

Los fondos de renta variable de Estados Unidos estuvieron bajo presión vendedora por segunda semana consecutiva hasta el 11 de marzo, porque los ataques de Irán a infraestructuras energéticas y a petroleros en Oriente Medio aumentaron el riesgo de estanflación. Según datos de LSEG Lipper, los inversores deshicieron posiciones netas por valor de 7.770 millones de dólares en fondos de renta variable de Estados Unidos durante la semana, que se suman a unos 21.910 millones de dólares en ventas netas la semana anterior.