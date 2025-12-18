edición general
Sale a la luz el primer tráiler de 'Amarga Navidad', lo nuevo de Pedro Almodóvar

En las imágenes aparecen rostros conocidos del director, como Rossy de Palma o Sánchez-Gijón, y otros que se estrenan en su filmografía, como Quim Gutiérrez.

Spirito #1 Spirito *
No me gusta Pedro Almodovar, por su absurdidad y mediocridad.

La ha cagao tanto tanto Almodovar que no, no quiero ya verlo.

Me gusta Almenavar por su genialidad.
