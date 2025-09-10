Los salarios suben más en los sectores precarios y recuperan el poder adquisitivo perdido

Los convenios colectivos han acelerado en los últimos meses. Después de un parón en 2024, empresas y trabajadores están acordando nuevamente subidas salariales importantes. En total, los convenios en vigor contemplan un incremento medio del 3,5% respecto al año anterior. Sin embargo, hay grandes diferencias entre sectores y es el de los servicios el que está tirando con más fuerza, incluidas las actividades de bajo valor añadido, como la hostelería o los transportes.