Salarios mínimos en Europa 2026: ¿qué puesto ocupa España tras la nueva subida?

Luxemburgo, con 2.704 euros al mes, Irlanda, con 2.391 euros y Alemania con 2.343 euros forman el podio de los SMI más altos en Europa. Siguen Países Bajos y Bélgica, con 2.295 euros/mes y 2.112 euros/mes, respectivamente. A continuación, Francia se sitúa en 1.823 euros. En el séptimo lugar del ranking de la Unión Europea se sitúa España, donde la nueva subida sitúa el SMI en los mencionados 1.424 euros/mes, con los que se superan ligeramente los 1.278 euros de Eslovenia, que ha aplicado una subida histórica del 16%.
| etiquetas: smi , europa , ranking , españa , luxemburgo , irlanda , alemania
Hablar de salarios minimos, sin ponerlo en el contexto del coste de vida, es simplemente ridiculo
"El salario mínimo interprofesional más alto de toda la Unión Europea se recibe en Luxemburgo, donde se alcanzan los 2.704 euros mensuales"
En Luxemburgo el alquiler ronda los 2000€
Ah y para entrar sueles requerir de 6 meses por adelantado.
En España, por un piso de una sola habitación, y alejado, no pagas 1300.
Hay que asumir que llevamos rumbo de vivir estilo USA. Los trabajadores no se pueden permitir vivir en la ciudad. Las familias viven a las afueras estilo serie americana tipo Malcolm.
En las… » ver todo el comentario
Telecurro ayudaría sin duda, pero hacen falta más servicios y transportes fuera de Barcelona y alrededores. En mi pueblo por ejemplo hay 3 bares y dos microsupers de (100m2). Nada más. Y solo puedes llegar en coche, no hay ttpp. Al menos tiene escuela con unos 20 niños de todas las edades. El instituto ya en otro pueblo a 15 minutos en coche y mala carretera. Médico? lo mismo al pueblo de al lado, y especialistas ya en Lleida a casi una hora. Comprar cosas tipo electrodomésticos y mobiliario ya a 45minutos en coche.
Eso si, llega amazon.
Todos los problemas que mencionas se arreglan agregando gente al censo y en los pueblos este tema es un pitorreo.
Yo vivia en un pueblo completamente militar dada su cercania a la base de Castillejos. Vivia muchisima mas gente de la que habia censada. Resultado?, carencias en todos los servicios.
Para q el sol no llegue a las calles? Y el ttpp y tráfico. Imposible.
En USA se ha llevado mas la deslocalizacion, pero muy mal planificada. Tienen que usar el coche hasta para ir a mear.
www.youtube.com/watch?v=R4oQDnHlrR0
Meten vivienda donde sea..., seguro que queremos eso ???
La cosa está efectivamente en distribuir el trabajo. Pero al revés, se concentra.
Mirando en la wiki vi que mi pueblo llego a tener 2000 habitantes frente a los 200 de ahora. Pero es q cuando yo era pequeño (siendo solo unos 500) tenían varios negocios pq la gente los usaba, ahora ya solo 3 bares y dos microsup3rs. Y cada año menos gente...
Hospédate en un Hotel Cápsula Japonés Por un Bajo Precio - Medio turístico japonés MATCHA share.google/uh8RBfvhbwckV2SzE