Salarios mínimos en Europa 2026: ¿qué puesto ocupa España tras la nueva subida?

Luxemburgo, con 2.704 euros al mes, Irlanda, con 2.391 euros y Alemania con 2.343 euros forman el podio de los SMI más altos en Europa. Siguen Países Bajos y Bélgica, con 2.295 euros/mes y 2.112 euros/mes, respectivamente. A continuación, Francia se sitúa en 1.823 euros. En el séptimo lugar del ranking de la Unión Europea se sitúa España, donde la nueva subida sitúa el SMI en los mencionados 1.424 euros/mes, con los que se superan ligeramente los 1.278 euros de Eslovenia, que ha aplicado una subida histórica del 16%.