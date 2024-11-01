edición general
Salarios mínimos en Europa 2026: ¿qué puesto ocupa España tras la nueva subida?

Luxemburgo, con 2.704 euros al mes, Irlanda, con 2.391 euros y Alemania con 2.343 euros forman el podio de los SMI más altos en Europa. Siguen Países Bajos y Bélgica, con 2.295 euros/mes y 2.112 euros/mes, respectivamente. A continuación, Francia se sitúa en 1.823 euros. En el séptimo lugar del ranking de la Unión Europea se sitúa España, donde la nueva subida sitúa el SMI en los mencionados 1.424 euros/mes, con los que se superan ligeramente los 1.278 euros de Eslovenia, que ha aplicado una subida histórica del 16%.

Torrezzno #2 Torrezzno
Como el meme  media
2
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
Comparación sensacionalista y vacía.
Hablar de salarios minimos, sin ponerlo en el contexto del coste de vida, es simplemente ridiculo

"El salario mínimo interprofesional más alto de toda la Unión Europea se recibe en Luxemburgo, donde se alcanzan los 2.704 euros mensuales"
En Luxemburgo el alquiler ronda los 2000€
2
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 El smi en espanña son unos 1300 creo y el alquiler vale eso o más.
1
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro
#6 Déjame que me exprese mejor: el precio del alquiler empieza en los 2000 (por pisos con un solo dormitorio y alejados)
Ah y para entrar sueles requerir de 6 meses por adelantado.

En España, por un piso de una sola habitación, y alejado, no pagas 1300.
0
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#8 pues no puedo juzgar... desconozco eso. Solo se que en Luxemburgo yo estaría en el rango bajo y aquí en teoría en el medio, aunque tampoco de para mucho.
0
SMaSeR #10 SMaSeR
#6 En España mis padres están pagando por un dúplex con sótano, garaje y jardín 700€ al mes estando a 20 minutos del centro de Zaragoza. En cambio, mi piso, en Zaragoza capital, por el que, justo antes del covid, firme una hipoteca de 500€ a interés fijo del 0.30%, ahora lo están alquilando por 1200€.
Hay que asumir que llevamos rumbo de vivir estilo USA. Los trabajadores no se pueden permitir vivir en la ciudad. Las familias viven a las afueras estilo serie americana tipo Malcolm.
En las…   » ver todo el comentario
0
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#10 yo vivo en Barcelona ciudad... y no soy rico. Pero tengo el piso pagado claro xD

Telecurro ayudaría sin duda, pero hacen falta más servicios y transportes fuera de Barcelona y alrededores. En mi pueblo por ejemplo hay 3 bares y dos microsupers de (100m2). Nada más. Y solo puedes llegar en coche, no hay ttpp. Al menos tiene escuela con unos 20 niños de todas las edades. El instituto ya en otro pueblo a 15 minutos en coche y mala carretera. Médico? xD lo mismo al pueblo de al lado, y especialistas ya en Lleida a casi una hora. Comprar cosas tipo electrodomésticos y mobiliario ya a 45minutos en coche.

Eso si, llega amazon. xD
0
SMaSeR #16 SMaSeR
#14 Por eso mismo hay que hacer mas atractivo el vivir a 50 minutos del centro de la ciudad. Hay auténticos desiertos en cuanto sales de la ciudad, por lo menos aqui en Zaragoza. Parece que últimamente, con el boom que están teniendo las empresas ganando pasta a espuertas, están abriendo centros logísticos y naves enormes por polígonos que están a 30/35 minutos del centro. Esto ayuda bastante mas a bajar la tensión que cualquier medida política.
Todos los problemas que mencionas se arreglan agregando gente al censo y en los pueblos este tema es un pitorreo.
Yo vivia en un pueblo completamente militar dada su cercania a la base de Castillejos. Vivia muchisima mas gente de la que habia censada. Resultado?, carencias en todos los servicios.
0
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#16 uhmm 50 minutos del centro? Yo de mi casa al curro, puerta a puerta, dentro de Barcelona, tardo 55 minutos... suerte que solo voy un día a la semana.
0
SMaSeR #18 SMaSeR
#17 Jaja recuerda que yo vivo en Zaragoza y doy soluciones para ciudades estilo esta, que son la mayoria en España. Otra cosa es Madrid o Barcelona que el extrarradio de Madrid llega a Despeñaperros xD. Estas ciudades dificil solucion tienen salvo hacer algo estilo asiatico. Empezar a tirar edificios e ir haciendo cada vez edificios mas grandes.
0
DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#18 "Empezar a tirar edificios e ir haciendo cada vez edificios mas grandes."

Para q el sol no llegue a las calles? Y el ttpp y tráfico. Imposible.
0
SMaSeR #23 SMaSeR
#21 En Asia "funciona", xq no les queda otros cojones vaya xD.
En USA se ha llevado mas la deslocalizacion, pero muy mal planificada. Tienen que usar el coche hasta para ir a mear.

www.youtube.com/watch?v=R4oQDnHlrR0

xD Meten vivienda donde sea..., seguro que queremos eso ??? xD
0
DayOfTheTentacle #24 DayOfTheTentacle
#23 yo solo pienso en mi calle y en como va el metro siendo la zona bloques de 5-8 pisos y me da algo pensar que se doble la población... imagina si se triplica o más.
0
DayOfTheTentacle #19 DayOfTheTentacle
#16 y piensa en la gente que tiene hijos... si curras de 9 a 18.30 y estás a una hora del curro, es como decir de 8 a 19.30... y si no falla nada. ¿Cómo concilias? Y la gente que tiene horario partido bestia (2-3 hiras para comer) como tiene hijos?

La cosa está efectivamente en distribuir el trabajo. Pero al revés, se concentra.

Mirando en la wiki vi que mi pueblo llego a tener 2000 habitantes frente a los 200 de ahora. Pero es q cuando yo era pequeño (siendo solo unos 500) tenían varios negocios pq la gente los usaba, ahora ya solo 3 bares y dos microsup3rs. Y cada año menos gente...
0
SMaSeR #20 SMaSeR
#19 Es que solo hay 2 soluciones. O colmenas o deslocalización. Yo creo, que con el afán que nos caracteriza de cuidarnos como especie, tiraremos por las colmenas xD.
0
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#20 uhmm

Hospédate en un Hotel Cápsula Japonés Por un Bajo Precio - Medio turístico japonés MATCHA share.google/uh8RBfvhbwckV2SzE
0
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
Hay que mover la idea de que España es de pobres, para pobres, espantamos a los ricos y a los pobres xq es de pobres y asi o suben salarios, smi y demas o es de pobres y nadie quiere ir a donde los pobres
0
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#7 cada día se parece más a los países de latinoamerica...
0
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Si es en bruto me siento pobre pq gano poco más que el smi de Luxemburgo... si es en neto ya...
0
antesdarle #4 antesdarle
#1 creo que todos los salarios que aparecen son en bruto
1
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 pues soy poco más quenm un pobre en Luxemburgo... y aquí tampoco da para mucho. :foreveralone:
0
#13 XcUl10
#1 idem y no da para una mierda. La gente que cobra menos te dirá que eres un quejica y que vives como dios, pero lo que no saben es que solo no puedes vivir. También es verdad que 34-36k no te los pagan en León fácilmente por ejemplo. Y quizá o por esa zona si te diese para vivir bien con un salario de ese tipo, pero luego no hay oncologos...
1
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
#13 en Barcelona 36-40 no es raro perp no da para mucho no.
0
#12 XcUl10
España es un país de pobres donde todo dios curra para ser pobre y solo te va a diferenciar la suerte de haber nacido en una época u otra y las herencias. El turismo este año puede meterse la hostia del siglo porque somos el país más caro de europa en las fechas punteras...y se están dando cuenta. De hecho, en lo que va de año la hostelería alguna ha subido los precios a su puta madre. Yo ya he recortado en ese tipo de gasto y no es porque no pueda sino porque no me da la puta gana y no tienen culpa pero cosas más necesarias en las que gastar o ahorrar
0

