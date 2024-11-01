El salario de los jóvenes da marcha atrás y un tercio ni siquiera llega a mileurista. Los trabajadores ganan más que nunca en la historia salvo los que se incorporan al mercado laboral

Los jóvenes dan marcha atrás y su remuneración retrocede, por primera vez desde 2016, casi 15 euros al mes, 175 euros al año, y a duras penas ganan 1.372 euros brutos al mes. La mayor parte de jóvenes tiene contratos a tiempo parcial, unos de forma indeseada, otros para compaginarlo con sus estudios o con otro empleo. Y esto es lo que ha provocado este inesperado recorte salarial entre los menores de 25 años.