El salario de los jóvenes da marcha atrás y un tercio ni siquiera llega a mileurista. Los trabajadores ganan más que nunca en la historia salvo los que se incorporan al mercado laboral

Los jóvenes dan marcha atrás y su remuneración retrocede, por primera vez desde 2016, casi 15 euros al mes, 175 euros al año, y a duras penas ganan 1.372 euros brutos al mes. La mayor parte de jóvenes tiene contratos a tiempo parcial, unos de forma indeseada, otros para compaginarlo con sus estudios o con otro empleo. Y esto es lo que ha provocado este inesperado recorte salarial entre los menores de 25 años.

comentarios
Torrezzno
Lo de que los trabajadores ganan mas que nunca es de perogrullo. Los salarios suelen adaptarse a la inflación. Por lo tanto cada vez se cobra más.

El indicador real es el salario real = Salario nominal / Índice de precios (IPC) y el poder adquisitivo.


Según los datos que aporta el blog salmón estarían parejos

www.elblogsalmon.com/economia/grafica-que-define-a-espana-salarios-lle
HeilHynkel
, y a duras penas ganan 1.372 euros brutos al mes

Eso es un mileurista. Ya sé que no es mucho, pero lo del titular es para echarlo a la basura. Seguramente esta gente empezó a currar con sueldos de director.
azathothruna
En mis tiempos, por menos el populacho sacaba los tridentes hoces, antorchas o martillos
Delphidius
"Los trabajadores ganan más que nunca en la historia" es una afirmación tan hiperbólica como descontextualizada. Da igual lo que ganen. Lo importante es cuanto pueden comprar con lo que ganen.
thoro
#3 No les hace falta ser felices, hacen grande a la madre patria (en nuestro caso al verdulero con sus lechugas, chistorras y soles)
thoro
#6 No quita que haya contratos a tiempo parcial fraudulento y aceptados.
¿Que tienes que te puedan quitar como estudiante? Menor de 25 años...

Ayudas por ingresos familiares a tus padres por unidad familiar...
Becas de estudiante, transporte, comida, alquiler del piso?
No lo digo con seguridad, solo divago un poco.
thoro
Hay menos jóvenes trabajando a tiempo completo y más estudiando o compaginando estudios con trabajos a tiempo parcial, por ello "ganan menos de 1000€"

Ta daaa, misterio inaudito resuelto...
alcama
#2 En realidad son felices porque no gobierna la derecha
#6 Kikiru
#2 o mucho contrato a tiempo parcial.
#7 Kikiru
Ya lo deberían saber los jóvenes, a protestar pero de verdad, con una revolución.
menéame