El salario de los jóvenes da marcha atrás y un tercio ni siquiera llega a mileurista. Los trabajadores ganan más que nunca en la historia salvo los que se incorporan al mercado laboral

Los jóvenes dan marcha atrás y su remuneración retrocede, por primera vez desde 2016, casi 15 euros al mes, 175 euros al año, y a duras penas ganan 1.372 euros brutos al mes. La mayor parte de jóvenes tiene contratos a tiempo parcial, unos de forma indeseada, otros para compaginarlo con sus estudios o con otro empleo. Y esto es lo que ha provocado este inesperado recorte salarial entre los menores de 25 años.
El indicador real es el salario real = Salario nominal / Índice de precios (IPC) y el poder adquisitivo.
Según los datos que aporta el blog salmón estarían parejos
www.elblogsalmon.com/economia/grafica-que-define-a-espana-salarios-lle
Eso es un mileurista. Ya sé que no es mucho, pero lo del titular es para echarlo a la basura. Seguramente esta gente empezó a currar con sueldos de director.
¿Que tienes que te puedan quitar como estudiante? Menor de 25 años...
Ayudas por ingresos familiares a tus padres por unidad familiar...
Becas de estudiante, transporte, comida, alquiler del piso?
No lo digo con seguridad, solo divago un poco.
Ta daaa, misterio inaudito resuelto...