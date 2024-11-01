edición general
14 meneos
94 clics
"Salamanca era la Universidad más avanzada de Europa, y por otro lado Sodoma y Gomorra", Quequé

"Salamanca era la Universidad más avanzada de Europa, y por otro lado Sodoma y Gomorra", Quequé

El Lunes de Aguas de Salamanca según Quequé. (Programa "La vida moderna")

| etiquetas: hector de miguel , padre pvtas , lunes de aguas , hornazo , charros
13 1 0 K 174 ocio
3 comentarios
13 1 0 K 174 ocio
themarquesito #1 themarquesito
No va errado. Sospecho que Quequé ha podido disponer de buena información de su padre, ilustre profesor de Salamanca y especialista en el Siglo de Oro (más particularmente sobre la Celestina). Tuve el gusto de coincidir con su padre en dos congresos, y fue una maravilla oírle hablar.
6 K 74
skaworld #2 skaworld
#1 Sin venir a cuento...Poco me parti el culo con este estupendo análisis de la introcucion de nuestra jrande de españa la vieja puta mas querida de nuestra literatura

www.youtube.com/watch?v=N3Wck9H2KbM
2 K 43
Aguarrás #3 Aguarrás
#2 Gracias, de verdad. Nunca creí que disfrutaría un vídeo sobre La Celestina.xD
1 K 23

menéame