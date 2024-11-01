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"Salamanca era la Universidad más avanzada de Europa, y por otro lado Sodoma y Gomorra", Quequé
El Lunes de Aguas de Salamanca según Quequé. (Programa "La vida moderna")
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#1
themarquesito
No va errado. Sospecho que Quequé ha podido disponer de buena información de su padre, ilustre profesor de Salamanca y especialista en el Siglo de Oro (más particularmente sobre la Celestina). Tuve el gusto de coincidir con su padre en dos congresos, y fue una maravilla oírle hablar.
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#2
skaworld
#1
Sin venir a cuento...Poco me parti el culo con este estupendo análisis de la introcucion de nuestra jrande de españa la vieja puta mas querida de nuestra literatura
www.youtube.com/watch?v=N3Wck9H2KbM
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#3
Aguarrás
#2
Gracias, de verdad. Nunca creí que disfrutaría un vídeo sobre La Celestina.
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