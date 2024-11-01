edición general
La Sagrada Familia de Barcelona alcanza la cima con su final todavía en el aire

La Sagrada Familia coronará próximamente su torre central convertida en la iglesia más alta del mundo, pero esta obra colosal que concibió Antoni Gaudí hace más de 140 años todavía debe resolver el conflicto para construir su fachada principal antes de poner fecha a su final. Una larga grúa amarilla alzará próximamente, asistida por unos escaladores, la pieza que elevará hasta los 172,5 metros el pico de esta obra que hace poco le arrebató al templo de Ulm, en Alemania, el récord de iglesia más alta del mundo.

