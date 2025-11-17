“Safari de Sarajevo”: ¿La última producción para menospreciar a los serbobosnios?

Lo cierto es que no es muy verosímil pensar que un grupo de turistas, por pequeño que sea, haya podido atravesar una zona sumida en la guerra, pasando posiciones de ejércitos y superando controles estrictos sin problemas, con el único objetivo de participar en un “safari humano”. Es cierto que el capitalismo salvaje tiene la capacidad de generar cualquier exceso y que no se puede descartar de forma muy, muy aislada, que algo así haya ocurrido. Con todo, la tesis de un macabro Jurassic Park para turistas es racionalmente insostenible.
| etiquetas: koldo tellitu , yugoslavia , leyenda urbana , república srpska
2- pasar todo ese tipo de controles es facil dependiendo de quien se sea o con quien se vaya.
Otra cosa es q me digas q iban al frente, pero no iban al frente sino a asesinar civiles en ciudades.
es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_los_Francotiradores
Si eran alemanes, italianos o españoles podría ponerse en duda. Pero negar los hechos es tergiversar la historia.
Aquello también fue un genocidio. Pero no había twitter para contarlo.