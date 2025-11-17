edición general
“Safari de Sarajevo”: ¿La última producción para menospreciar a los serbobosnios?

Lo cierto es que no es muy verosímil pensar que un grupo de turistas, por pequeño que sea, haya podido atravesar una zona sumida en la guerra, pasando posiciones de ejércitos y superando controles estrictos sin problemas, con el único objetivo de participar en un “safari humano”. Es cierto que el capitalismo salvaje tiene la capacidad de generar cualquier exceso y que no se puede descartar de forma muy, muy aislada, que algo así haya ocurrido. Con todo, la tesis de un macabro Jurassic Park para turistas es racionalmente insostenible.

ostiayajoder #1 ostiayajoder
1- No. Esto no es hablar mal de los serbobosnios sino de quienes pagaron para matar gente.

2- pasar todo ese tipo de controles es facil dependiendo de quien se sea o con quien se vaya.

Otra cosa es q me digas q iban al frente, pero no iban al frente sino a asesinar civiles en ciudades.
cosmonauta #4 cosmonauta
#1 Pasar por los controles era tan fácil como que los que cobraban las mordidas eran los de los controles.
cosmonauta #3 cosmonauta
Los francotiradores estaban ahí. Los muertos estaban ahí. Las víctimas que lo pueden explicar, siguen ahí. La hemeroteca también. Y probablemente los historiadores ya lo recojan.

es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_los_Francotiradores

Si eran alemanes, italianos o españoles podría ponerse en duda. Pero negar los hechos es tergiversar la historia.
cosmonauta #5 cosmonauta
Por si alguien quiere algo de contexto. www.meneame.net/story/periodico-bosnio-sobrevivio-asedio-12-000-muerto

Aquello también fue un genocidio. Pero no había twitter para contarlo.
#2 j-light
En la última entrevista a Arturo Pérez Reverte, en el canal de Jordi Wild, APR lo dice bien claro en un momento dado: que eso es mentira y que no sucedió. O eso me pareció escucharle. No voy a buscarlo porque al entrevista es larga. Pero bueno, supongo que habrá dicho algo más.
