“Safari de Sarajevo”: ¿La última producción para menospreciar a los serbobosnios?

Lo cierto es que no es muy verosímil pensar que un grupo de turistas, por pequeño que sea, haya podido atravesar una zona sumida en la guerra, pasando posiciones de ejércitos y superando controles estrictos sin problemas, con el único objetivo de participar en un “safari humano”. Es cierto que el capitalismo salvaje tiene la capacidad de generar cualquier exceso y que no se puede descartar de forma muy, muy aislada, que algo así haya ocurrido. Con todo, la tesis de un macabro Jurassic Park para turistas es racionalmente insostenible.