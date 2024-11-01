edición general
Sadiq Khan, "horrorizado" tras los desahucios masivos ejecutados por la empresa de un multimillonario propietario en Londres [EN]

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha escrito al multimillonario Asif Aziz por las acusaciones de que su inmobiliaria está llevando a cabo "desalojos masivos" de residentes londinenses mediante el uso de notificaciones de la Sección 21, que pronto serán prohibidas. El propietario ha sido acusado de prácticas "inaceptables" después de que varios inquilinos privados de propiedades de su empresa, Criterion Capital, recibieran aparentemente las controvertidas notificaciones de desalojo "sin culpa". En total, los afectados son 606 viviendas.

Supercinexin #1 Supercinexin
Es el Libre Mercado de la Vivienda. Liberalismo y Capitalismo, en sus máximas expresiones. Pronto con PP y Vox, más vueltas de tuerca en España.
rogerius #4 rogerius
#1 ¿Una táctica para incrementar la angustia de la población? Quizás haya algo más que dinero en la cuestión de la vivienda en Europa.
Dragstat #3 Dragstat
Esto de convertir la vivienda en activos financieros para especular y desangrar a los pobres va a quedar en la historia tan estúpido como lo de curar las heridas de guerra con aceite hirviendo en el Renacimiento.
#2 rbrn
Ya ves...

Ahora se preguntarán cómo habremos llegado a esto.

Hay que leer más, esta senda ya la recorrimos hace mucho.
