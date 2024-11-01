Sadiq Khan, "horrorizado" tras los desahucios masivos ejecutados por la empresa de un multimillonario propietario en Londres [EN]

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha escrito al multimillonario Asif Aziz por las acusaciones de que su inmobiliaria está llevando a cabo "desalojos masivos" de residentes londinenses mediante el uso de notificaciones de la Sección 21, que pronto serán prohibidas. El propietario ha sido acusado de prácticas "inaceptables" después de que varios inquilinos privados de propiedades de su empresa, Criterion Capital, recibieran aparentemente las controvertidas notificaciones de desalojo "sin culpa". En total, los afectados son 606 viviendas.