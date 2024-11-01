Tienen que sacrificar una yegua tras ser atacada cortándole los tendones

Lara María Piñeiro es una apasionada de los caballos. Los mima como si fueran parte de la familia, por eso está convencida de que lo que le ocurrió en la madrugada del 19 de enero “fue intencionado” y detrás se esconde un móvil personal “para hacerme daño”. Alguien accedió de noche a la parcela en la que pastaban su caballo y su yegua en la parroquia de Coiro, en Cangas, y con algún objeto fuerte y afilado cortó “dos tendones y medio” a esta última y después huyó dejándola malherida. Tanto es así que pese a los intentos por salvarle la vida...