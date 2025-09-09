Sacrificadas 37.000 gallinas en Guadalajara por un foco de gripe aviar

Un total de 37.300 gallinas han tenido que ser sacrificadas en una instalación avícola de Pozo de Guadalajara al haberse detectado un foco de gripe aviar. La granja afectada es una explotación de gallinas de recría para consumo de carne, según la Consejería de Agricultura. Se ha puesto en marcha un protocolo de actuación en coordinación con el Ministerio de Agricultura con el objetivo de contener el foco, minimizar el riesgo de diseminación de la enfermedad y proteger la sanidad animal y la seguridad de las explotaciones de la zona.