publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
63
clics
Sabino Arana y el telegrama por la independencia de Cuba
Sabino Arana intentó enviar un telegrama al presidente de los Estados Unidos de América, Thedore Roosevelt, en el que le felicitaba a EEUU por habér independizado a Cuba de España mediante la guerra.
|
etiquetas
:
cuba
,
nacionalismo
8
0
0
K
59
cultura
31 comentarios
8
0
0
K
59
cultura
#1
Pertinax
Nunca fue el lápiz más afilado del estuche.
6
K
41
#4
Katos
#1
pues seguimos en la misma. I ckuso de catalanes qué tenían empresas de exclavos en cuba que critican la hisoanidad americana. Como el señor Mas
1
K
24
#8
Uda
#4
esclavos...sin x.
0
K
10
#13
plutanasio
*
#_12
Sabino era ultraderechista
Ah que bien, otro pin me ha bloqueado este ilustre meneante
3
K
34
#3
GeneWilder
Vergüenza ajena.
3
K
33
#16
Narmer
#3
Uno más de los muchos traidores a la patria y a los suyos que ha tenido que sufrir nuestro país, comenzando por los Borbones.
1
K
15
#2
ElenaCoures1
*
¿Una rata escribiendo telegramas?
Seguro que Roosevelt se interesó mucho por su circo
2
K
32
#19
plutanasio
#15
Imagínate sin el bloqueo, podría haber Hoteles Meliá en Varadero
2
K
32
#23
Expat_Guinea_Ecuatorial
#19
Que los construyan ellos mismos o es que los comunistas no valen ni para apilar bloques?
1
K
18
#20
Professor
#15
Si hubieran seguido siendo España de ultramar, no tendrían bloqueo.
2
K
23
#14
pitercio
*
Si estuviera vivo podría chupar rabo genocida extranjero, sin siquiera afeitarse y sin temor a ser detenido, como ya pasa.
1
K
22
#24
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
Sabino Arana queria una teocracia y seria mas conservador que el mas conservador que puedas imaginar, pero como no tienes ni idea de nada tampoco te importa hacer el ridiculo
1
K
20
#29
ElenaCoures1
#28
¿Pero hombre cómo va a haber hoteles en Cuba con el "bloqueo"?
A veces yo no se si tengo que poner
1
K
16
#31
superjavisoft
#29
Juer, luego me cachondeo de los autistas en Meneame que no pillan el más mínimo sarcasmo.
0
K
10
#5
Lutin
*
Sabino Arana fue un gran paleto, me sorprende que supiese escribir.
1
K
15
#17
Narmer
#5
Vaya si sabía. Dejó muchas “perlas” escritas que han usado partidos como el PNV como inspiración para su relato paranoide.
1
K
15
#6
Cuñado
A quien habría tenido que felicitar es a los cubanos, los verdaderos artífices de la independencia.
EE. UU. sólo aprovechó el momento para inyectar su colonialismo, casi tan pernicioso como el español, del que unas décadas después los cubanos volvieron a liberarse.
1
K
10
#10
Professor
#6
pues... les ha ido muy bien sin España...eh?
2
K
25
#15
ElenaCoures1
#10
Perdona; es el bloqueo lo que les impide ir bien
Sin ellos habría montones de oportunidades comerciales en Cuba
Imagina con esas playas tan estupendas. Podría haber hoteles con un turismo importante cuyos beneficios irían a manos de los ciudadanos de Cuba
1
K
14
#22
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
#15
Bloqueo no hay desde hace mucho, lo que hay es embargo. Y nadie les impide crear hoteles, estas diciendo que necesitan al gran enemigo capitalista para poder progresar? Ademas, el modelo turistico que seguro criticas para España resulta que seria bueno para Cuba. A cabalgar contradicciones
0
K
10
#26
ElenaCoures1
#22
Esto es Menéame
Aquí el embargo es un bloqueo salvaje
Por eso ir a Cuba es un riesgo que muy pocos aceptan asumir. Los malvados yankis podrían derribar tu avión
0
K
6
#28
superjavisoft
#15
No hay bloqueo, solo embargo comercial con Usa. Pueden comerciar con Europa, sudamerica, China,... tienes productos cubanos legales aqui tb en Reino Unido, España construyo hoteles en los 90s.. E incluso con Usa pueden comprarles productos, pero solo de primera necesidad, durante muchos años eran a los que más comida les compraban.
0
K
10
#21
Cuñado
#10
Nadie ha vuelto a exterminar a todos sus habitantes para sustituirlos por esclavos. Es un avance.
0
K
6
#7
Bolgo
A Sabino Arana le das una Txalaparta y te declina en en euskaldún a Satie
0
K
9
#9
Pertinax
#7
Dudo mucho que Arana hubiera escuchado una txalaparta en su vida.
0
K
18
#11
Bolgo
#9
yo tb
0
K
9
#12
Mltfrtk
Sabino Arana se meo en la boca de los españoles fascistas, por eso es odiado por los babosos retrasados ultraderechistas autoritarios.
2
K
-10
#18
Pertinax
*
#12
Fascismo en la segunda mitad del siglo XIX. No me lo digas... ¿de la ESO?
2
K
35
#25
Vaelicus
#12
y tú vas de antifascista... Eres escoria, pero eres tan retrasado que no lo sabes
0
K
10
#27
Vaelicus
#25
por cierto, me baneran por este comentario, pero como está web y el karma me da igual, me he quedado muy a gusto
1
K
28
#30
Pertinax
*
#27
Te quedan minutos. Pero ahí te va un empujito.
0
K
18
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
