Qué sabemos de las supuestas declaraciones de Mazón afirmando que Feijóo le aconsejó “no pedir la declaración de emergencia nacional”

Circulan por redes sociales varios mensajes que afirman que el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, habría asestado una “puñalada” al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que este le habría aconsejado que “no pidiera la declaración de emergencia nacional” tras la dana del 29 de octubre de 2024. Sin embargo, estas publicaciones omiten una frase entremedias pronunciada por Mazón este 3 de noviembre, cuando anunció su dimisión, y sacan de contexto el sentido de sus declaraciones.

