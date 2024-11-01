·
2
Qué se sabe sobre el incendio de Manlleu: las incógnitas que están aún por resolver
El trastero no estaba habitado, pero los fallecidos, cinco jóvenes de entre 14 y 18 años, lo usaban como lugar de reunión.
manlleu
incendio
actualidad
1 comentarios
actualidad
#1
Ferran
¿Quién era el propietario del trastero si no vivían en ese edificio?
Pobres chavales, descansen en paz.
Pobres chavales, descansen en paz.