edición general
2 meneos
49 clics
Qué se sabe sobre el incendio de Manlleu: las incógnitas que están aún por resolver

Qué se sabe sobre el incendio de Manlleu: las incógnitas que están aún por resolver

El trastero no estaba habitado, pero los fallecidos, cinco jóvenes de entre 14 y 18 años, lo usaban como lugar de reunión.

| etiquetas: manlleu , incendio
2 0 0 K 26 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 26 actualidad
Ferran #1 Ferran
¿Quién era el propietario del trastero si no vivían en ese edificio?

Pobres chavales, descansen en paz.
0 K 12

menéame