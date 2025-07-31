edición general
5 meneos
95 clics
Qué se sabe sobre la estrella de mar con forma de culo hallada en Argentina

Qué se sabe sobre la estrella de mar con forma de culo hallada en Argentina  

El ejemplar se encontró como parte de una expedición internacional en un cañón submarino. La bióloga Pamela Rivadeneira, con un doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), comentó de qué se trata la “estrella culona”, sin dejar de estar sorprendida sobre la atención que capturó el animal. “Esa estrella pertenece al género Hippasteria. Probablemente se trate de la especie Hippasteria phrygiana (...) Puede ser que la estrella observada esté un poco gordita" - declaró.

| etiquetas: estrella de mar , culo , argentina
4 1 0 K 52 cultura
7 comentarios
4 1 0 K 52 cultura
plutanasio #4 plutanasio
en un par de días ya tenía un modelo para imprimir en 3D xD xD
0 K 14
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Una charlotada de Patricio Estrella xD xD
0 K 10
Cyberbob #6 Cyberbob
Nada como cuando la prensa seria cubre los principales acontecimientos de interés mundial.
0 K 10
#2 tromperri
¿Se ha descartado que sea el cerebro de Milei?
0 K 8
#5 Pixmac
#2 Demasiado grande para serlo.
0 K 20
Don_Pixote #3 Don_Pixote
En peores plazas han toreado algunos
0 K 8
#7 Celsar
#3 y pagando...
0 K 12

menéame