Qué se sabe sobre la estrella de mar con forma de culo hallada en Argentina  

El ejemplar se encontró como parte de una expedición internacional en un cañón submarino. La bióloga Pamela Rivadeneira, con un doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), comentó de qué se trata la “estrella culona”, sin dejar de estar sorprendida sobre la atención que capturó el animal. “Esa estrella pertenece al género Hippasteria. Probablemente se trate de la especie Hippasteria phrygiana (...) Puede ser que la estrella observada esté un poco gordita" - declaró.