Ryanair aumentará la bonificación a 2,50 € para el personal que detecte equipaje de mano de gran tamaño (ING)

El director ejecutivo Michael O'Leary "no se disculpa" por la política de la aerolínea y dice que el límite mensual de 80 € también se eliminará

#1 mcfgdbbn3
O sea, que les das 3 € y te dejan pasar. No vuelo, pero está bien saberlo. :-D
The_Ignorator #2 The_Ignorator
#1 Venía a esto. Y libre de impuestos :troll:
#6 mcfgdbbn3
#2: Yo no sé cómo va eso, pero según te dice que blablabla... pones el dinero en el mostrador y la mano encima para que las cámaras no lo vean, de forma que la persona que atiende pueda recogerlo y meterlo en el bolsillo. Llevas el dinero en el bolsillo para que tampoco se vea cuando lo sacas y listo, que demuestren lo contrario.
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#6 Yo prefiero saludar al personal dandoles la mano, como persona educada que soy  media
Doisneau #3 Doisneau
La verdad es que las formas de los ricos encuentran de que los pobres nos puteemos entre nosotros por migajas son muy efectivas, especialmente ahora que no hay conciencia de clase
camvalf #9 camvalf
#3 home mirando que hay currantes que votan a partidos que les quieren quitar todos los derechos y que no lo ocultan, habiendo dinero por medio hayuertos si es menester.
antesdarle #4 antesdarle
El límite mensual en 80 euros xD buena suerte por una limosna haciendo de vigilantes para unos despiadados que no dudarían ni un segundo en despediros y ya de paso joder a personas honradas que no tienen suficiente dinero para viajar en una aerolínea de verdad y se tienen que conformar en viajar en la empresa más repulsiva del planeta.
#5 flixter
O sea: incita a joder a los pasajeros, por 2.5€ ??? Almenos Judas lo hizo por unos 450 €, al cambio :troll:

Como puede seguir gente viajando con estos? Es que no tienen dignidad?? xD
#8 Cqf
Y lo fácil que es borrar a esta compañía en las búsquedas de vuelos.
