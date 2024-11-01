·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4782
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3321
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
3804
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
2789
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
2716
clics
Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas
más votadas
527
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
664
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
312
Luz en el genocidio: voluntarios israelíes se juegan la vida para que los palestinos tengan atención sanitaria
220
Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
400
El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
19
clics
Ryanair aumentará la bonificación a 2,50 € para el personal que detecte equipaje de mano de gran tamaño (ING)
El director ejecutivo Michael O'Leary "no se disculpa" por la política de la aerolínea y dice que el límite mensual de 80 € también se eliminará
|
etiquetas
:
ryanair
,
maletas
7
1
0
K
80
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
80
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mcfgdbbn3
O sea, que les das 3 € y te dejan pasar. No vuelo, pero está bien saberlo.
12
K
119
#2
The_Ignorator
#1
Venía a esto. Y libre de impuestos
3
K
47
#6
mcfgdbbn3
#2
: Yo no sé cómo va eso, pero según te dice que blablabla... pones el dinero en el mostrador y la mano encima para que las cámaras no lo vean, de forma que la persona que atiende pueda recogerlo y meterlo en el bolsillo. Llevas el dinero en el bolsillo para que tampoco se vea cuando lo sacas y listo, que demuestren lo contrario.
2
K
37
#7
The_Ignorator
#6
Yo prefiero saludar al personal dandoles la mano, como persona educada que soy
3
K
40
#3
Doisneau
La verdad es que las formas de los ricos encuentran de que los pobres nos puteemos entre nosotros por migajas son muy efectivas, especialmente ahora que no hay conciencia de clase
3
K
38
#9
camvalf
#3
home mirando que hay currantes que votan a partidos que les quieren quitar todos los derechos y que no lo ocultan, habiendo dinero por medio hayuertos si es menester.
0
K
11
#4
antesdarle
El límite mensual en 80 euros
buena suerte por una limosna haciendo de vigilantes para unos despiadados que no dudarían ni un segundo en despediros y ya de paso joder a personas honradas que no tienen suficiente dinero para viajar en una aerolínea de verdad y se tienen que conformar en viajar en la empresa más repulsiva del planeta.
0
K
11
#5
flixter
O sea: incita a joder a los pasajeros, por 2.5€ ??? Almenos Judas lo hizo por unos 450 €, al cambio
Como puede seguir gente viajando con estos? Es que no tienen dignidad??
0
K
7
#8
Cqf
Y lo fácil que es borrar a esta compañía en las búsquedas de vuelos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como puede seguir gente viajando con estos? Es que no tienen dignidad??