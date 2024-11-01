Ryan Walters dimite como director de escuelas de Oklahoma para liderar un grupo conservador (Eng)

El máximo responsable de las escuelas públicas de Oklahoma, Ryan Walters, anuncia su dimisión para liderar un grupo conservador de educadores. Walters se ha inclinado por la política de la guerra cultural y ha tratado de introducir la religión en la enseñanza escolar, incluyendo la obligación de que los profesores de las escuelas públicas incorporen la Biblia en los planes de estudio de los niños de 5º a 12º grado. También ha intentado exigir a los profesores de ciencias sociales que promuevan conspiraciones sobre las elecciones de 2020