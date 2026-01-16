La ruta helada del tabaco: magrebíes congelados en el Pirineo llevando cajetillas de contrabando por 200 euros el viaje

A mediados de diciembre, el alcalde de un diminuto pueblo del Pirineo galo llamado L'Hospitalet-près-l'Andorre sorprendió a los franceses con unas declaraciones espeluznantes. «Hemos encontrado cadáveres delante de la tiendecita de nuestro pueblo en un par de ocasiones», aseguró Arnaud Diaz a RTL mascando sus palabras con acento occitano. El comercio que mencionó el edil es el clásico colmado que vende pan, queso y latas de cerveza barata a los esquiadores que se detienen a repostar en la última población francesa antes de seguir camino
Peeerooo... ¿Cómo que matrícula aragonesa?
No puede ser que los comerciantes andorranos bloquean la solución porque ganan pasta.
Un paquete de tabaco de andorra cuesta 4,5 euros y en Francia 13€ , si pasan 1000€ tienen 2200€ es un 100% de beneficio que se reparten las mafias.