La ruta helada del tabaco: magrebíes congelados en el Pirineo llevando cajetillas de contrabando por 200 euros el viaje

A mediados de diciembre, el alcalde de un diminuto pueblo del Pirineo galo llamado L'Hospitalet-près-l'Andorre sorprendió a los franceses con unas declaraciones espeluznantes. «Hemos encontrado cadáveres delante de la tiendecita de nuestro pueblo en un par de ocasiones», aseguró Arnaud Diaz a RTL mascando sus palabras con acento occitano. El comercio que mencionó el edil es el clásico colmado que vende pan, queso y latas de cerveza barata a los esquiadores que se detienen a repostar en la última población francesa antes de seguir camino

DaniTC #5 DaniTC
turismos con matrícula catalana o aragonesa

Peeerooo... ¿Cómo que matrícula aragonesa? xD xD
#3 Kuruñes3.0
Cuanta miseria, Dios mío...
Ed_Hunter #1 Ed_Hunter
Caen como marines en Groenlandia :-D
Lorips_ #2 Lorips_ *
Es flipante estar en Pas de la Casa y ver moros por las montañas con el tabaco.

No puede ser que los comerciantes andorranos bloquean la solución porque ganan pasta.
Blackat #4 Blackat
#2 Los comerciantes Andorranos no bloquean nada. Tu te has leido la noticia ?

Un paquete de tabaco de andorra cuesta 4,5 euros y en Francia 13€ , si pasan 1000€ tienen 2200€ es un 100% de beneficio que se reparten las mafias.
