Rusia y Ucrania mantuvieron un intercambio de prisioneros de guerra en el formato de 300 a 300. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. “El 6 de marzo, 300 militares rusos fueron devueltos del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 300 prisioneros de guerra fueron trasladados a la APU”, dijo el ministerio. El Ministerio de Defensa ruso dijo que los esfuerzos de mediación de carácter humanitario en el regreso de los militares rusos fueron proporcionados por los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.