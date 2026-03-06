Rusia y Ucrania intercambian prisioneros (ruso)

Rusia y Ucrania mantuvieron un intercambio de prisioneros de guerra en el formato de 300 a 300. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. “El 6 de marzo, 300 militares rusos fueron devueltos del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 300 prisioneros de guerra fueron trasladados a la APU”, dijo el ministerio. El Ministerio de Defensa ruso dijo que los esfuerzos de mediación de carácter humanitario en el regreso de los militares rusos fueron proporcionados por los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos.
| etiquetas: guerra de ucrania , intercambio de prisioneros , rusia
Rusia devuelve mil cadáveres de soldados de Ucrania en un intercambio por los cuerpos de 35 de sus militares
www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-devuelve-mil-cadaveres-
A mí me sigue mosqueando esta desproporción en los intercambios, los pro-ucranianos dicen que los rusos están muriendo mucho más que los ucranianos, que este desbalanceo en lo intercambios de cuerpos es… » ver todo el comentario
La mentira es marca de la casa desde el día uno, por eso mismo nadie habla de los reclutamientos vía secuestro en los medios occidentales.
Ukr: x.com/BohuslavskaKate/status/2029563189952688329
Russ: x.com/wartranslated/status/2029558302837792796
Las diferenciass entre Ucrania y ese estercolero de Rusia son descomunales.