Rusia tumba el plan de paz de Europa: “No nos conviene”

El Kremlin parece que tiene claro el plan de paz que quiere. Vladimir Putin ve con cierto optimismo el guion lanzado por Donald Trump desde Estados Unidos, pero descarta con rotundidad las modificaciones lanzadas por los países de Europa, las cuales habría podido conocer el Gobierno ruso en la mañana del lunes. “En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo, que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene”, decía Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin.