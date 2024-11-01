Rusia responderá de manera simétrica a ensayos nucleares de EE.UU

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentando la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de iniciar pruebas con armas nucleares, recordó este jueves que hay una moratoria sobre los ensayos con armas nucleares que sigue vigente. "El presidente Trump mencionó en su declaración que otros países están realizando pruebas con armas nucleares. Hasta ahora no sabíamos que alguien estuviera realizando pruebas. Y si de alguna manera se refiere a las pruebas del Burevéstnik, estas no son pruebas nucleares en absoluto", indicó.