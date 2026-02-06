edición general
Rusia prueba implantes neuronales en palomas para misiones remotas: ya se realizó el primer vuelo controlado

Rusia prueba implantes neuronales en palomas para misiones remotas: ya se realizó el primer vuelo controlado

Las aves, equipadas con mochilas solares, cámaras y controladores, responden a comandos como drones tradicionales, permitiendo misiones a miles de kilómetros. La neuroestimulación activa áreas del cerebro que guían el vuelo autónomo hacia objetivos indicados por el operador vía GPS. Algunas aves quedarán en Moscú para evaluaciones locales, mientras otras probarán distancias extensas, priorizando una supervivencia postquirúrgica del 100%, según la compañía. Este tipo de desarrollo tecnológico, además de levantar la preocupación de sectores...

alehopio #1 alehopio
El Pentágono anunció una competencia entre 25 empresas, las cuales se someterán a varias pruebas entre febrero y julio, con el fin de acelerar la tecnología para cumplir la meta de comprar y desplegar 300.000 drones pequeños para el año 2028.

#3 Juantxi
No gustará a los animalistas este sistema, ni a ningún pacifista. Con palomas y otros animales se ensayaba en la segunda guerra mundial por los norteamericanos en armamento suicida, son GPS (entonces no lo había) por ejemplo para dirigir bonad volantes contra buques de guerra japoneses, pero creo que nunca paso de los ensayos de entrenamiento mediante premios por dirigirven laboratorio hacia siluetas de dichos buques.
Lo más cruel fue un experimento con murciélagos incendiarios, esoeromento que acabó con una base militar americana destruida en un descuido. El objetivo era incendiar ciudades japonesas, con alta eficacia pero nunca se llegó a realizar.
