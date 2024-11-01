Rusia podría comenzar las primeras pruebas del submarino nuclear Khabarovsk en 2026

Según el diario moscovita Izvestia, el submarino nuclear ruso Khabarovsk, Proyecto 09851, podría comenzar sus pruebas en el mar en 2026, tras la finalización de los trabajos de equipamiento en el astillero Sevmash. Diseñado como un portador dedicado al vehículo submarino no tripulado de propulsión nuclear Poseidon, el Khabarovsk fue botado en noviembre de 2025 y desde entonces ha iniciado los preparativos para las pruebas de amarre.