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Rusia no descarta anexionar Transnistria para proteger a los ciudadanos rusos en Moldavia

"Nunca se puede descartar nada y estamos barajando todos los escenarios posibles", ha destacado el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

| etiquetas: rusia , moldavia , anexión , transnitria
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2 comentarios
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Delay #2 Delay
#0 Tal vez te iría bien salirte un poco de la línea editorial de spam de la OTAN.
Otros compañeros tuyos lo están probando e incluso están consiguiendo hacer alguna portada :troll:
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cosmonauta #1 cosmonauta
Buenas ostias se van a meter.
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menéame