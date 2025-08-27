Rusia inicia los trámites para retirarse del tratado europeo contra la tortura

Rusia tiene previsto retirarse formalmente del Convenio Europeo contra la Tortura y los Tratos Inhumanos, según un decreto publicado esta semana. El primer ministro ruso, Mijail Mishustin, ha solicitado al presidente Vladímir Putin que consulte la retirada ante la Cámara Baja del Parlamento ruso: una mera formalidad dada la concentración de poder en manos del autócrata.
| etiquetas: rusia , tortura , tratado , retirada
Patético, primero echan a Rusia y después quieren que los traten como si aún estuvieran dentro
Así nos va en la UE
SU ursula es el resultado
Completamente vergonzoso.
Patéticos, primero los echas y después quieren que los traten como si estuvieran dentro… » ver todo el comentario
En este loco mundo hipócrita por lo menos se llegó a la conclusión de que había burradas que no traían nada bueno: armas nucleares, minas antipersona, torturas,.....
Y retrocedemos.
A ver por donde salen