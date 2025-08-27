Rusia inicia los trámites para retirarse del tratado europeo contra la tortura

Rusia tiene previsto retirarse formalmente del Convenio Europeo contra la Tortura y los Tratos Inhumanos, según un decreto publicado esta semana. El primer ministro ruso, Mijail Mishustin, ha solicitado al presidente Vladímir Putin que consulte la retirada ante la Cámara Baja del Parlamento ruso: una mera formalidad dada la concentración de poder en manos del autócrata.