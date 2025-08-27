edición general
13 meneos
14 clics
Rusia inicia los trámites para retirarse del tratado europeo contra la tortura

Rusia inicia los trámites para retirarse del tratado europeo contra la tortura

Rusia tiene previsto retirarse formalmente del Convenio Europeo contra la Tortura y los Tratos Inhumanos, según un decreto publicado esta semana. El primer ministro ruso, Mijail Mishustin, ha solicitado al presidente Vladímir Putin que consulte la retirada ante la Cámara Baja del Parlamento ruso: una mera formalidad dada la concentración de poder en manos del autócrata.

| etiquetas: rusia , tortura , tratado , retirada
11 2 1 K 155 actualidad
11 comentarios
11 2 1 K 155 actualidad
Comentarios destacados:      
xeldom #3 xeldom *
A pesar de la expulsión de Rusia, el organismo afirma que ha intentado mantener el diálogo con Moscú para "reanudar sus visitas de supervisión a lugares de privación de libertad"

Patético, primero echan a Rusia y después quieren que los traten como si aún estuvieran dentro :shit:

Así nos va en la UE :palm:
9 K 130
azathothruna #7 azathothruna
#3 Los colonizadores por defecto.
SU ursula es el resultado
0 K 12
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
#_3 #7 Exacto, alte kameraden. ¡Qué desfachatez! Los siervos del judeobolchevismo que organizaron los Juícios de Nuremberg se atrevieron a procesar a ilustres servidores del Reich por el espúreo cargo de "Crímenes contra la Paz", basándose en los estatutos de la Liga de Naciones, ¡a pesar que que el Reich la había abandonado en 1933!

Completamente vergonzoso. :troll:

Patéticos, primero los echas y después quieren que los traten como si estuvieran dentro…   » ver todo el comentario
0 K 11
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Me da que las caídas por ventanas van a seguir aumentando
6 K 100
#6 Ominous
#1 Es demasiado rápido, no sé si se puede considerar tortura. En cambio el polonio...
0 K 10
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#1 mi pregunta es: hasta ahora lo respetaban? xD
0 K 20
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Mu bien....paso a paso deshumanizándonos.
En este loco mundo hipócrita por lo menos se llegó a la conclusión de que había burradas que no traían nada bueno: armas nucleares, minas antipersona, torturas,.....
Y retrocedemos.
1 K 22
azathothruna #5 azathothruna
#4 Surgiran nuevas, pero esta vez no habra papelitos pateticos que las condenen
0 K 12
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1 *
Chuchenko, Bentecuernos y el resto de la pandilla estarán ahora mismo imprimiendo sus nuevos argumentarios a toda prisa
A ver por donde salen
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
3 K 16
Pertinax #8 Pertinax
#2 Tampoco les urge. Tienen dos semanas para imprimirlo todo.
1 K 30
Bolgo #10 Bolgo
#2 es más importante lo que opina un meneante que la puta noticia. BRAVO!!
0 K 9

menéame