·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9176
clics
Esto debería estar prohibido
6492
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
5723
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5591
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
3650
clics
Cristina Gallego informó del “enfado” de Trump con 'El Intermedio' por su parodia de Melania: “Nos busca para demandar”
más votadas
517
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”
499
El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud
454
La muerte de James Van Der Beek evidencia las consecuencias de privatizar la salud: "Un actor famoso, en la quiebra por darse quimio"
404
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
337
"Te vamos a mandar a trocitos a Marruecos": la Policía investiga graves amenazas a la diputada Tesh Sidi (Más Madrid)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
4
clics
Rusia enviará petróleo a Cuba pronto como “ayuda humanitaria”
El suministro buscaría apoyar a Cuba en medio de la crisis energética que padece, acrecentada por las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países que abastezcan de crudo a la isla.
|
etiquetas
:
rusia
,
petróleo
4
1
0
K
44
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
44
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
azathothruna
A ver si el hijo de putin tiene mas webos que Jruschev
0
K
14
#2
ElBeaver
1
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente