Rusia enviará petróleo a Cuba pronto como “ayuda humanitaria”

El suministro buscaría apoyar a Cuba en medio de la crisis energética que padece, acrecentada por las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países que abastezcan de crudo a la isla.

comentarios
azathothruna #1 azathothruna
A ver si el hijo de putin tiene mas webos que Jruschev
