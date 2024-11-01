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Rusia: La condena de cuatro años de prisión impuesta a la propietaria de una discoteca pone de manifiesto la creciente represión contra los derechos de las personas LGBTI

Rusia: La condena de cuatro años de prisión impuesta a la propietaria de una discoteca pone de manifiesto la creciente represión contra los derechos de las personas LGBTI

En respuesta a la condena de cuatro años en una colonia penal impuesta a la propietaria de una discoteca, Tatiana Zorina, por supuestamente organizar la “actividad extremista” de un inexistente “movimiento LGBT internacional” en su local, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado: “La condena de Tatiana Zorina ilustra claramente cómo el abuso de la legislación sobre el ‘extremismo’ en Rusia se ha convertido en una persecución abierta contra las personas LGBTI y quienes las apoyan.

| etiquetas: rusia , lgtbi , represión , putin , homofobia , amnistía internacional
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5 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Se están poniendo a la altura de Arabia Saudí o Qatar
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Thirsty #2 Thirsty
#1 Totalmente
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#3 Tuathan
#1 Por suerte vivimos en un país democrático :-D
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antesdarle #4 antesdarle
No falla la multi votando negativo :popcorn:
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ElBeaver #5 ElBeaver
Noticia de Amnistía Internacional con votos negativos, MNM en su máximo esplendor.
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menéame