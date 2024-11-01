Rusia: La condena de cuatro años de prisión impuesta a la propietaria de una discoteca pone de manifiesto la creciente represión contra los derechos de las personas LGBTI

En respuesta a la condena de cuatro años en una colonia penal impuesta a la propietaria de una discoteca, Tatiana Zorina, por supuestamente organizar la “actividad extremista” de un inexistente “movimiento LGBT internacional” en su local, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado: “La condena de Tatiana Zorina ilustra claramente cómo el abuso de la legislación sobre el ‘extremismo’ en Rusia se ha convertido en una persecución abierta contra las personas LGBTI y quienes las apoyan.