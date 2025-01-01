Rusia califica de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la UE y países europeos de apoyo a Ucrania

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha calificado este domingo de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la Unión Europea y varios países europeos en el que han reclamado voz para Ucrania de cara a la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estado de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.