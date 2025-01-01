edición general
Rusia califica de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la UE y países europeos de apoyo a Ucrania

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha calificado este domingo de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la Unión Europea y varios países europeos en el que han reclamado voz para Ucrania de cara a la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estado de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

Comentarios destacados:      
suppiluliuma #2 suppiluliuma *
Recordad, chicos. Si no os dejáis conquistar por Rusia, sois nazis. Los "ucranianos nazis" de la propaganda rusa son todos los que no quieren ser rusos. Independientemente de sus ideas políticas.
12 K 129
Connect #5 Connect
¿Nazi Europa? Europa es todo un ejemplo de honestidad por los derechos humanos. A la vista está su posición tan enérgica frente al genocidio palestino en Gaza!!

Aquí no se apoyan tácticas nazis como matanzas indiscriminadas ni guetos o matar de hambre a miles de niños :troll:
5 K 84
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#5 YYYYYYYYYYYYYYYYYY TÚUUUUUUUUUUUUUUUU MÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS

Whataboutism: Whataboutism o whataboutismo, también conocido como whataboutery, es un término de origen inglés, conocido en España como "y tú más» o "ytumás». Es una falacia variante de la falacia informal tu quoque que intenta desacreditar la posición de un oponente acusándolo de hipocresía sin refutar o negar directamente su argumento. Whataboutismo está particularmente asociado con la propaganda soviética y y más adelante, rusa. Implica contrarrestar la crítica occidental a Rusia señalando casos de juicio hipócrita en otros países, generalmente pertenecientes al llamado Occidente.
1 K 18
#8 Vamohacalmano
#5 En realidad Europa es la zona del mundo donde más se defienden y promueven los derechos humanos y somos el ejemplo del mundo en este aspecto y en muchos otros. Literalmente somos la sociedad más avanzada del planeta en casi cualquier aspecto de la humanidad y la única civilización que existe a día de hoy aunque esto no le guste a ciertas religiones que se mantienen en el medievo.

El derecho mundial está basado en el derecho romano, la filosofía humana como la conocemos nació en Grecia y el…   » ver todo el comentario
4 K 48
Veelicus #10 Veelicus
#8 bueno... lideres en hipocresia mas bien, aqui se defienden los derechos humanos de la gente de piel no oscura...
Las matanzas en africa, las hicieron los europeos, las matanzas en norteamerica, las hicieron los emigrantes europeos y sus decendientes...
Podemos vernos como los mas guapos y mirar para otro lado para no ver que la riqueza que tenemos deriva de oprimir y saquear a millones y millones de personas en el mundo.
1 K 31
#12 Vamohacalmano *
#10 No, aquí se defienden los derechos de todos los seres humano, porque no si directamente no habría gente de piel oscura en los países y ciudades de Europa. Y sin embargo tienen los mismos derechos y deberes que el resto de ciudadanos. Si no se defendieran los derechos humanos de la gente con piel oscura a la que entran de forma ilegal o deportación o el ejercito hundiría los barcos donde vienen y los de las ONG que los remolcan. Porque aunque no te lo creas, los cayucos no pueden llegar…   » ver todo el comentario
1 K 17
Veelicus #14 Veelicus
#12 Tienes un cacao mental importante, los productos que consumes se han fabricado en condiciones dignas para todas las personas que forman parte de la cadena?
Esto es como el que paga al del latigo y dice que el no es el negrero porque el no es el que azota.
0 K 11
mecha #17 mecha
#1 teniendo en cuenta que Ucrania si ha sido un poco "nazi", y que Europa apoya a Ucrania y también a Israel, que ha demostrado ser más nazi que los nazis que los pusieron allí, tiene razón.

Otra cosa es que Rusia no sea mucho mejor que Europa, más bien es bastante peor. Supongo que de ahí tus risas.
0 K 7
IkkiFenix #6 IkkiFenix *
A ver, los dirigentes de Europa apoyan a los nazis de Azov entre otros, mientras luego se queja del auge de la extrema derecha. Si no es nazi, es hipócrita.
2 K 45
suppiluliuma #3 suppiluliuma
Por cierto, ¿dónde están todos los de "Ucrania es un títere de EEUU", ahora que Ucrania se niega a hacer lo que Donald I de Orange quiere? ¡Explicádmelo, chicos!
4 K 45
Artillero #4 Artillero
#3 son los mismos que si les dices que el mismo derecho tiene Israel a quedarse con Gaza que Rusia a quedarse con Ucrania, se les empieza a poner roja la cara y empiezan a balbucear!!!
4 K 48
#9 Archaic_Abattoir
Los soviéticos liberaron a Europa del nazismo y los europeos aún no se lo han perdonado.
4 K 45
Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho
#9 EE.UU. dejó que la Unión Soviética hiciera casi todo trabajo en la lucha contra la Alemania Nazi, los muertos los puso la Unión Soviética. en el fondo les habría gustado que colapsara, luego la gloria para EE.UU.
Europa vive en una amnesia sobre su historia.
0 K 13
#16 pozz
#9 Los sovieticos no liberaron nada, la ocuparon y la sometieron durante decadas a base de terror, por eso tuvieron que levantar un muro en Berlin, para que la gente no pudiera huir... por eso cuando se desmantelo el sueño sovietico, la mayoria de paises que vivieron bajo el yugo del Kremlin, huiyeron a la UE y la OTAN a la minima que poudieron.

Por si se te ha olvidado, los nazis y sovieticos pactaron el repartirse todo el este de Europa... fueron aliados que invadieron juntos Polonia, incluso desfilaron juntitos, dnado una foto en la Polonia ocupado donde oficiales nazis y sovieticos saludan el izado del trapo nazi.
Esto es historia que no podeis tapar por mucha mierda de propaganda que le intenteis poner.  media
0 K 7
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho
La declaración conjunta de la UE es un brindis al sol. Ucrania siempre podía haber negociado, igual que la UE, de todas maneras quién gana en una guerra es el que impone las condiciones, Trump hará muchas amenazas, pero Rusia tiene la sartén por el mango y acabará estableciendo los hechos consumados, una Ucrania neutral que no entre en la OTAN y cesión de los territorios al este del rio Pnieper, son territorios que siempre han sido rusos y de cultura y lengua rusa.
2 K 44
vicvic #13 vicvic
No deberían sorprendernos estas palabras ya que ellos defienden lo suyo, su invasión criminal de Ucrania y el asesinato de Ucranianos para conseguir sus objetivos políticos. Lo grave es los que viviendo en Europa defienden esos "medios de comunicación" como portavoces de la verdad cuando solo son medios fascistas de guerra.
1 K 18

