Rusia califica de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la UE y países europeos de apoyo a Ucrania

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha calificado este domingo de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la Unión Europea y varios países europeos en el que han reclamado voz para Ucrania de cara a la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estado de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.
Aquí no se apoyan tácticas nazis como matanzas indiscriminadas ni guetos o matar de hambre a miles de niños
Whataboutism: Whataboutism o whataboutismo, también conocido como whataboutery, es un término de origen inglés, conocido en España como "y tú más» o "ytumás». Es una falacia variante de la falacia informal tu quoque que intenta desacreditar la posición de un oponente acusándolo de hipocresía sin refutar o negar directamente su argumento. Whataboutismo está particularmente asociado con la propaganda soviética y y más adelante, rusa. Implica contrarrestar la crítica occidental a Rusia señalando casos de juicio hipócrita en otros países, generalmente pertenecientes al llamado Occidente.
El derecho mundial está basado en el derecho romano, la filosofía humana como la conocemos nació en Grecia y el… » ver todo el comentario
Las matanzas en africa, las hicieron los europeos, las matanzas en norteamerica, las hicieron los emigrantes europeos y sus decendientes...
Podemos vernos como los mas guapos y mirar para otro lado para no ver que la riqueza que tenemos deriva de oprimir y saquear a millones y millones de personas en el mundo.
Esto es como el que paga al del latigo y dice que el no es el negrero porque el no es el que azota.
Otra cosa es que Rusia no sea mucho mejor que Europa, más bien es bastante peor. Supongo que de ahí tus risas.
Europa vive en una amnesia sobre su historia.
Por si se te ha olvidado, los nazis y sovieticos pactaron el repartirse todo el este de Europa... fueron aliados que invadieron juntos Polonia, incluso desfilaron juntitos, dnado una foto en la Polonia ocupado donde oficiales nazis y sovieticos saludan el izado del trapo nazi.
Esto es historia que no podeis tapar por mucha mierda de propaganda que le intenteis poner.