En la mañana del 18 de agosto, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo otro ataque contra instalaciones de infraestructura en la región de Odessa utilizando drones de ataque. El ataque a gran escala fue reportado por el jefe de la administración militar regional, Oleg Kiper , según informa "Komersant Ukrainian" .
Unos quieren anexionarse el territorio y al que quiera pertenecer a rusia, es una conquista, censurable ya según cada cual,... y los otros quieren el territorio limpito de gente, para los suyos, sin morenitos molestos.
1. Todo es condenable para mi, pero cuando sistemáticamente partes por la mitad los derechos humanos más fundamentales saltas un escalón más arriba.
2. Y luego, no te olvides que para nosotros, a Rusia la condenamos, y a Israel le seguimos haciendo la cama,.... eso es lo que más me sangra, que vaya de amiguito, que invierta en limpiar su imagen en cada mierda que puede y con su propaganda metida hasta las gónadas.... bien pronto le pusimos freno a la propaganda rusa, por ejemplo.
Cc #10
Pretender juzgar ambos casos bajo el mismo prisma... pues qué quieres que te diga, lo único que tienen en común es que en los dos conflictos tenemos a EEUU y UK detrás de todo el montaje.