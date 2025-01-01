edición general
9 meneos
39 clics
Rusia ataca nuevamente las instalaciones de SOCAR: ¿cuál será la respuesta de Azerbaiyán? (EN)

Rusia ataca nuevamente las instalaciones de SOCAR: ¿cuál será la respuesta de Azerbaiyán? (EN)

En la mañana del 18 de agosto, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo otro ataque contra instalaciones de infraestructura en la región de Odessa utilizando drones de ataque. El ataque a gran escala fue reportado por el jefe de la administración militar regional, Oleg Kiper , según informa "Komersant Ukrainian" .

| etiquetas: ucrania , otan , ue , rusia , guerra , socar , azerbaiyán
7 2 0 K 85 actualidad
16 comentarios
7 2 0 K 85 actualidad
suppiluliuma #5 suppiluliuma
#0 Vaya, Juácker, veo que el tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán os sigue escociendo, ¿eh?
3 K 37
Tkachenko #2 Tkachenko
Parece que han hecho pupita a los amigos de sionazis y ucronazis
x.com/mog_russEN/status/1957402027337924801
0 K 20
Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano *
#2 Si algo tienen en común Israel y Rusia, es que ambos países han invadido y pretenden quedarse territorios y anexionárselos mediante la fuerza...
5 K 24
Wachoski #6 Wachoski
#4 por supuesto... pero unos luchan contra un ejercito y otros ejecutan a civiles a diario, si, ejecutan.

Unos quieren anexionarse el territorio y al que quiera pertenecer a rusia, es una conquista, censurable ya según cada cual,... y los otros quieren el territorio limpito de gente, para los suyos, sin morenitos molestos.
2 K 23
#7 Dav3n
#6 Vamos, que lo uno es una guerra y lo otro es un genocidio pero los más retardados, esos que se han tragado todas las trolas oficiales, son incapaces de distinguir lo uno de lo otro.
1 K 17
Wachoski #8 Wachoski
#7 eso es
0 K 7
Fartón_Valenciano #9 Fartón_Valenciano
#6 #7 En ambos conflictos mueren civiles inocentes, en uno mas que en otro, pero vamos, mi comentario va en el sentido que no puedes criticar a Israel y defender la invasion Rusa, es bastante hipócrita, ya que que en el fondo ambos países buscan lo mismo, quedarse con los territorios conquistados...
2 K 12
Wachoski #10 Wachoski
#9 Entiendo lo que dices, pero yo veo 2 cositas cruciales: Guerras hay constantemente en el mundo, lo normal es que sea una locura injusta, porque alguien es mucho más fuerte y ataca.

1. Todo es condenable para mi, pero cuando sistemáticamente partes por la mitad los derechos humanos más fundamentales saltas un escalón más arriba.

2. Y luego, no te olvides que para nosotros, a Rusia la condenamos, y a Israel le seguimos haciendo la cama,.... eso es lo que más me sangra, que vaya de amiguito, que invierta en limpiar su imagen en cada mierda que puede y con su propaganda metida hasta las gónadas.... bien pronto le pusimos freno a la propaganda rusa, por ejemplo.
0 K 7
Fartón_Valenciano #15 Fartón_Valenciano
#10 Que quieres que te diga, aquí hay gente que le esta haciendo la cama a Rusia y critica a Israel, hay gobiernos que apoyan a Rusia y critican a Israel, a mi me parece incoherente defender un conflicto y defender otro... Cada uno tiene su moral y si hay países que defiende la forma de actuar de unos y criticar a otros allá ellos con su conciencia, las manos las tienen manchadas de sangre, pero no tiene nada que ver con lo que digo y mi opinion sobre el fondo de este asunto...
0 K 9
Fartón_Valenciano #16 Fartón_Valenciano *
#15 * a mi me parece incoherente defender un conflicto y criticar otro

Cc #10
0 K 9
#11 Dav3n
#9 Digamos que ambos casos se parecen como un huevo a una castaña, empezando porque Rusia está respondiendo a la expansión de la OTAN hacia el este utilizando a un proxy pelele y acabando porque Israel es un estado artificial (base militar en realidad) creado por los mismos que están usando ese proxy en Europa para tratar de acabar con Rusia para expoliar sus recursos.

Pretender juzgar ambos casos bajo el mismo prisma... pues qué quieres que te diga, lo único que tienen en común es que en los dos conflictos tenemos a EEUU y UK detrás de todo el montaje.
0 K 10
Fartón_Valenciano #12 Fartón_Valenciano
#11 La OTAN se expandió gracias a Rusia y su invasion, yo no juzgo nada, dogo una verdad, ambos países buscan quedarse territorios ajenos...
1 K 2
#13 Barriales
#4 lo mismito
1 K -2
Fartón_Valenciano #14 Fartón_Valenciano
#13 ¿No sabes leer?...
0 K 9
colipan #1 colipan
Ver, oír y callar
0 K 11
antesdarle #3 antesdarle
Porque no mandas la versión rusa si todos sabemos que komersant es más ruso que el vodka :roll:
0 K 8

menéame