13
meneos
40
clics
Rusia amenaza con represalias tras el ataque a su buque de gas licuado en el Mediterráneo
"Nos reservamos el derecho a tomar medidas políticas y diplomáticas en relación con este incidente, incluido en el contexto de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales", explican
|
etiquetas
:
rusia
,
amenaza
,
represalias
,
petroleo
,
gas
8 comentarios
#1
cosmonauta
Igual van a invadir algún país vecino, o algo.
2
K
44
#3
Onaj
"Rusia amenaza". Da igual cuando leas esto.
1
K
24
#2
Javi_Pina
La guerra Hispano-Estadounidense empezó con el hundimiento de un barco, y se presume además que fue falsa bandera
1
K
24
#4
elyari
#2
se presume no, fue de falsa bandera, es de sobra conocido el incidente del hundimiento del Maine
3
K
34
#5
Nowotny
#4
Eso mismo venía a decir. Añadiría además que si algo dominan de verdad los USA y los hijos de la GB, más que el uso de las armas, es la propaganda.
0
K
6
#6
omega7767
Rusia invade y se ofenden que los invadidos contraataquen
1
K
23
#7
pozz
Hemos legado a un punto, en que estas amenazas son absurdas y ridiculas, viendo el destrozo que le esta haciendo Ucrania.
1
K
19
#8
Javi_Pina
#7
Si bueno, no ha mandado ningún nuke
0
K
11
