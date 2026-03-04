edición general
Rusia amenaza con represalias tras el ataque a su buque de gas licuado en el Mediterráneo

"Nos reservamos el derecho a tomar medidas políticas y diplomáticas en relación con este incidente, incluido en el contexto de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales", explican

cosmonauta #1 cosmonauta
Igual van a invadir algún país vecino, o algo.
2 K 44
#3 Onaj
"Rusia amenaza". Da igual cuando leas esto.
#3 Onaj
Javi_Pina #2 Javi_Pina
La guerra Hispano-Estadounidense empezó con el hundimiento de un barco, y se presume además que fue falsa bandera
1 K 24
#4 elyari
#2 se presume no, fue de falsa bandera, es de sobra conocido el incidente del hundimiento del Maine
#4 elyari
#5 Nowotny
#4 Eso mismo venía a decir. Añadiría además que si algo dominan de verdad los USA y los hijos de la GB, más que el uso de las armas, es la propaganda.
0 K 6
#6 omega7767
Rusia invade y se ofenden que los invadidos contraataquen :-D :-D
1 K 23
#7 pozz
Hemos legado a un punto, en que estas amenazas son absurdas y ridiculas, viendo el destrozo que le esta haciendo Ucrania.
#7 pozz
Javi_Pina #8 Javi_Pina
#7 Si bueno, no ha mandado ningún nuke
0 K 11

