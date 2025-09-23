Rufián exige impuestos especulación vivienda; Sánchez culpa al PP

portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, advirtió este miércoles al presidente Pedro Sánchez (PSOE) que «el drama de la vivienda» puede acabar con su Ejecutivo. Durante la sesión de control parlamentario, exigió medidas drásticas para intervenir el mercado inmobiliario y hacer el acceso a la vivienda más asequible. Rufián planteó directamente la pregunta sobre qué podría terminar con el Gobierno de Sánchez. «La política es impredecible, pero a lo mejor usted me puede arrojar algo de luz»
Lo veo al revés. Solucionar el drama de la vivienda podría acabar con cualquier gobierno. Recordemos que España es uno de los países occidentales con mayor tasa de propietarios, y que la vivienda afecta principalmente a inmigrantes y a jóvenes, que no deciden elecciones (al revés que los mayores que además son sus caseros).
Aplaudiré cualquier medida tipo un impuesto a la propiedad progresivo. Pero el drama de la vivienda es ese, que no es un asunto que decida elecciones aunque sea uno de los principales problemas de los jóvenes occidentales incluyendo España.
Los "jóvenes" empiezan a ser viejos
En los 2000 los sueldos de mierda y el problema de la vivienda si era de los jóvenes, es decir generalmente pasando de los 30 no encontrabas ese problema
Ahora ya tienes cuarentones compartiendo piso sin saber dónde meterse
