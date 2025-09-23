Rufián exige impuestos especulación vivienda; Sánchez culpa al PP

portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, advirtió este miércoles al presidente Pedro Sánchez (PSOE) que «el drama de la vivienda» puede acabar con su Ejecutivo. Durante la sesión de control parlamentario, exigió medidas drásticas para intervenir el mercado inmobiliario y hacer el acceso a la vivienda más asequible. Rufián planteó directamente la pregunta sobre qué podría terminar con el Gobierno de Sánchez. «La política es impredecible, pero a lo mejor usted me puede arrojar algo de luz»