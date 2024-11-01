edición general
Rueda de prensa de Sánchez

Ha habido algunos medios de comunicación que, de manera torticera, retorcieron lo que dije sobre si conocía la dimensión personal de Ábalos. Lo voy a decir de otra manera: Se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate, que compartiendo mesa en un Consejo de Ministros. Ver 1:10:45

Mala #2 Mala
Sánchez se reafirma; no conocía a Ábalos. Él se bajó del yate peugeot, incluso antes de llegar a subirse.

#3 Klamp
No me miréis a mi mirad a otro!!

#4 Tensk
Nos toma por tontos, y con muchos acierta.

#6 pentra
Bueno, no sé si recuerdas que se pasó un mes metido en un coche dando vueltas por españa en sus primarias junto a Abalos, yo creo que debieron de compartir unas cuantas comidas y confidencias en ese viaje, vamos, no sé, pero tiempo para conocerse da, yo en 1 unico viaje he conocido a gente, como para no durante 1 mes, pero vamos, igual es que iban todos en el coche sin hablar entre ellos y comian por separado y todo, seguro.... no hay mas ciego que el que no quiere ver...

platypu #9 platypu
#6 Que quieres decir con lo de comidas?

valandildeandunie #5 valandildeandunie
Sobre todo con los de derechas.

Y encima está respaldado por la evidencia empirica.

journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797611421206

Olepoint #8 Olepoint *
Vamos a repetir por enésima vez:

Corruptos VAN A SALIR SIEMPRE. En el PP, en el PSOE, en VOX y en PODEMOS o SUMAR.

La única diferencia son las leyes que se implementan para luchar contra la corrupción, y cómo la organización se porta con ellos.

"Luís, sé fuerte"

PD. Los partidos que SIEMPRE votan contra las medidas anticorrupción son el PP y VOX, por el algo será.

Mala #10 Mala
#8 Tampoco es que la izquierda, que no se nos puede olvidar que es la que más tiempo ha gobernado, haga nunca nada para solucionarlo. Meter a Vox, que lleva cuatro días en el tablero, tampoco es muy realista.

platypu

Gracias Pedro
Gracias Pedro

#7 VFR
Bravo pedro, nos has convencido a todos


