Rueda de prensa de Sánchez

Ha habido algunos medios de comunicación que, de manera torticera, retorcieron lo que dije sobre si conocía la dimensión personal de Ábalos. Lo voy a decir de otra manera: Se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate, que compartiendo mesa en un Consejo de Ministros. Ver 1:10:45
yatepeugeot, incluso antes de llegar a subirse.
Y encima está respaldado por la evidencia empirica.
Corruptos VAN A SALIR SIEMPRE. En el PP, en el PSOE, en VOX y en PODEMOS o SUMAR.
La única diferencia son las leyes que se implementan para luchar contra la corrupción, y cómo la organización se porta con ellos.
"Luís, sé fuerte"
PD. Los partidos que SIEMPRE votan contra las medidas anticorrupción son el PP y VOX, por el algo será.