Rubio promete una respuesta de EE. UU. tras la condena de Bolsonaro en Brasil (ENG)

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo el jueves que Estados Unidos respondería, sin especificar cómo, después de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fuera condenado por conspirar para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022. «Las persecuciones políticas por parte del violador de derechos humanos sancionado Alexandre de Moraes continúan, ya que él y otros miembros del Tribunal Supremo de Brasil han dictaminado injustamente el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro», escribió Rubio en X.

Supercinexin #1 Supercinexin
El sistema democrático y el Estado de Derecho de un país juzgan a un criminal. A EEUU no le gusta el resultado del juicio. Pues hay consecuencias.

Esta es la cacareada "soberanía" que ofrece la derecha blanca occidental al mundo. Luego que si China, que si Rusia, que si tal.
ipanies #2 ipanies
El matón mirándote desde el otro lado del recreo...
Asimismov #3 Asimismov
Ya no es el Pepé, ya es el sistema de la ultraderecha, que no cambia de abogado, cambian de juez.
#4 Suleiman
Tiene un serio problema si se cree que puede manejar todos los países como le salga de su micropene....
rob #6 rob
A exportar democracia.
Van a entrar en Venezuela por Brasil.
Arzak_ #5 Arzak_
"Es nuestro patio trasero y nos gusta mantenerlo abandonado" 8-D
