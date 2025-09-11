Rubio promete una respuesta de EE. UU. tras la condena de Bolsonaro en Brasil (ENG)

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo el jueves que Estados Unidos respondería, sin especificar cómo, después de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fuera condenado por conspirar para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022. «Las persecuciones políticas por parte del violador de derechos humanos sancionado Alexandre de Moraes continúan, ya que él y otros miembros del Tribunal Supremo de Brasil han dictaminado injustamente el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro», escribió Rubio en X.